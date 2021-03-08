شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزيرة البيئة يكشف خطة تطوير مصانع الأكياس البلاستيكية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على أبو سنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات، إن مصر توقع غدًا مشروع الاقتصاد الدوار بحضور السفير اليابانى بنحو 3 ملايين دولار، وذلك لتطوير المخلفات البلاستيكية.

وأضاف أبو سنة فى تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر صحفى لوزارة البيئة، حول جهودها للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، أن تحويل الأكياس البلاستيكية إلى أكياس بلاستيكية أحادية الاستخدام سوف تؤثر على مصانع صناعة الأكياس، ولكن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة لإيجاد بدائل لهذه المصانع.

وأوضح مساعد وزيرة البيئة للمشروعات، أن مصانع الأكياس عند خلق السوق لها ستتحول جميعها إلى صناعة الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، منوهًا إلى أنه ليست كل أنواع البلاستيك سيتم إلغاؤها ولكن هناك نوع معين سوف يتم الغاءه والذى تسبب فى موت الدولفين قبل ذلك.





























































































































