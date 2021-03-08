بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وهيئة تنمية الصعيد

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القاهرة - سامية سيد - - "التراس": العربية للتصنيع تضع كافة طاقاتها التصنيعية لتعزيز عجلة التنمية التكنولوجية والصناعية

وقع اليوم الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء مهندس سامى الشناوى رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بروتوكول للتعاون المشترك في شتي المجالات التنموية، وخاصة ذات الصلة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قري الريف المصري.

فى هذا الصدد، أكد "التراس" على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة بمحافظات ومدن الصعيد وتعظيم الإستفادة من مواردها وزيادة الإستثمارات بها، بهدف إحداث نقلة نوعية فى الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير فرص عمل لهم، في إطار رؤية مصر 2030.

وأشاد "التراس" بهذا التعاون والدور البناء لهيئة تنمية الصعيد، والذى سيساهم بشكل مباشر فى فتح آفاق جديدة من الإستثمارات، بجانب وضع الحلول الجذرية والعاجلة للعديد من المشروعات والمصانع المتعثرة، مشيرا أن العربية للتصنيع تضع كافة طاقاتها التصنيعية وإمكانياتها التكنولوجية لتعزيز عجلة التنمية التكنولوجية والصناعية وتدريب الكوادر البشرية بمحافظات ومدن الصعيد.

وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن شتي المجالات الصناعية والتكنولوجية لتنمية إقليم الصعيد، من خلال تقديم الدعم والمشورة الفنية في المجالات التنموية المتعلقة بالمشروعات الصناعية المرتبطة بالهيئة العربية للتصنيع، مشيرا إلى تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا بمجالات التنمية الصناعية بالتعاون مع الخبرات فى مجال صناعة الإلكترونيات والتحول الرقمى والعمل بالطاقة النظيفة.

كما أكد "التراس" حرص العربية للتصنيع على التعاون لإعادة تأهيل المصانع المتوقفة وتطويرها وإنشاء مصانع جديدة وتدريب الكوادر البشرية من خلال المعاهد ومراكز التدريب التابعة للهيئة العربية للتصنيع لتحقيق التنمية المستدامة بمحافظات ومدن الصعيد وفتح فرص عمل جديدة لأبناءه.

وخلال تفقده معرض منتجات العربية للتصنيع, أشاد رئيس هيئة تنمية الصعيد بالتعاون الوثيق والبناء مع الهيئة العربية للتصنيع وخبراتها في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والإقتصادية التنموية ، التي تمكنها من انجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة والسرعة في التنفيذ وفقا لمستويات الجودة العالمية .

وكشف اللواء "سامى الشناوى" بان توقيع بروتوكول التعاون مع العربية للتصنيع سيكون نقطة تحول كبيرة لتفعيل دور هيئة تنمية الصعيد في فتح آفاق جديدة من الإستثمارات في ظل التسهيلات التي سيتم منحها وتقديمها للمستثمرين، بجانب دفع العمل بالمشروعات المتوقفة والجاهزة للتنفيذ بما يحقق نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع علي خطط التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد.

كما أشار إلي حرص هيئة تنمية الصعيد علي الإستغلال الأمثل لموارد محافظات الصعيد ودعم الإستثمار بها بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وفقا لدراسات وأبحاث علمية لضمان نجاح المشروعات، كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة لوضع آلية لسرعة التنفيذ لمجالات التعاون ،خاصة في ظل توافر المقومات الأساسية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والصناعية، بما يحقق التنمية المستدامة بمدن ومحافظات الصعيد .

وفى سياق متصل، توجه وفد هيئة تنمية الصعيد لزيارة ميدانية لتفقد عدد من وحدات العربية للتصنيع، ومنها الشركة العربية للطاقة المتجددة وأكاديمية الهيئة للتدريب ومشروع الصوب الزراعية، حيث أبدوا إعجابهم بخطوط الإنتاج والتي لا تقل عن مثيلاتها بأحدث المصانع عالميا، وأطلعوا على الخطط المستقبلية التى تقوم بها الهيئة العربية للتصنيع لدعم خطة الدولة للرقمنة وتحديث خطوط الإنتاج وفقا لآليات التحول الرقمى والذكاء الإصطناعى ومعايير الثورة الصناعية الرابعة .