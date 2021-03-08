شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام ٢ طن أغذية فاسدة وغلق ١٤ منشأة في حملات رقابية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية، حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على عدد من المنشآت الغذائية بمراكز الحسينية ،ومشتول السوق، والصالحية الجديدة، وأولاد صقر، والقنايات، وذلك في إطار المرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط ١٤ منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منها ١١ منشأة بمركز أولاد صقر، و٢ منشأة بمركز مشتول السوق، ومنشأة بمركز الحسينية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام ٢ طن و٢٠٠ كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب ٦٩ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٤٥ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة .

ومن جانبه أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.