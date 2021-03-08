شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية : تمويل 2483 مشروعًا باستثمارات 28 مليون جنيه (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الاثنين، عن دراسة وزارة التنمية المحلية حاليًا لطلب توفير تمويل إضافي ثاني من وزارة المالية لصندوق التنمية المحلية بناءً على متحصلات الصندوق، فضلاً عن زيادة القدرة المالية للصندوق من مبلغ 15 مليون جنيه إلى 40 مليون جنيه لزيادة أعداد المستفيدين في القرى خاصة الأكثر احتياجًا بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وكذا المبالغ التي يتم صرفها لتمويل المشروعات وتوسيع قاعدة الصندوق.

وقال وزير التنمية المحلية في تصريحات صحفية، الإثنين، إن هذه الزيادة المالية ستسهم في توفير فرص عمل أكبر للمواطنين بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظات، بما يساهم في الإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين

وأعلن وزير التنمية المحلية أن التمويل الإضافى الأول الذي وافقت عليه وزارة المالية بناءً على طلب وزارة التنمية المحلية لتعزيز القدرة المالية لصندوق التنمية المحلية والبالغ 15.8 مليون جنيه من موارد ومتحصلات الصندوق قارب على الإنتهاء، وذلك بعد الإنتهاء من أقراض مخصصات الصندوق المدرجة في خطة العام المالي الحالي وقدرها 15 مليون جنيه في أقل من 6 أشهر لمواجهة الطلبات المتزايدة من المواطنين في القرى والاستفادة من قروض صندوق التنمية المحلية لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر

وأوضح وزير التنمية المحلية أن التمويل يأتي في ضوء بحث الكثير من الشباب والمرأة خاصة المعيلة في القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا عن مصادر تمويل آمنة وميسرة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر حيث يأتي صندوق التنمية المحلية التابع لوزارة التنمية المحلية في مقدمة هذه المصادر بما يقدمة من قروض ميسرة تساهم في زيادة دخل الأسر في الوحدات المحلية والحد من البطالة

وأوضح وزير التنمية المحلية أن صندوق التنمية المحلية وافق حتى منذ بداية العام المالي الحالي في يوليو 2020 وحتى نهاية فبراير 2021 على تمويل 2483 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بإجمالي قروض 24 مليون جنيه وبجملة استثمارات بلغت 28 مليون جنيه، وتنوعت مشروعات صندوق التنمية المحلية خلال تلك الفترة في الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن محافظة الدقهلية احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض صندوق التنمية المحلية حتى نهاية فبراير الماضي في تمويل المشروعات حيث نفذت 450 مشروعًا باستثمارات تجاوزت 6 ملايين جنيه، يليها محافظة المنيا بعدد مشروعات بلغ 445 مشروعًا بإجمالي استثمارات 3.8 مليون جنيه، والغربية 343 مشروعًا باستثمارات 3 ملايين جنيه، ومحافظة سوهاج 290 مشروعًا باستثمارات 2.5 مليون جنيه ويليها محافظة الشرقية 212 مشروعًا باستثمارات 2.7 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المشروعات التي نفذتها المرأة بلغت 1724 مشروعاً بنسبة تزيد على 69% من إجمالي المشروعات وتجاوزت النسبة 75% في محافظات في الغربية والمنوفية والبحيرة وشمال سيناء ومطروح والجيزة وأسوان والقليوبية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الصندق نفذ خلال شهر فبراير الماضي 200 مشروعًا للمرأة من أجمالى 289 مشروعاً نفذها الصندوق خلال نفس الشهر باستثمارات 3.6 مليون جنيه.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن صندوق التنمية المحلية هو أحد أذرع الوزارة التي تساعد في دعم التنمية الاقتصادية في القري والنجوع بمنح قروض ميسرة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة

وطالب وزير التنمية المحلية الراغبين في الحصول على قروض من صندوق التنمية المحلية بالتوجه إلى مقر الوحدة المحلية التي يقيم فيها وفقا لبطاقة الرقم القومي على أن تكون بطاقة الرقم القومي الخاصة بطالب القرض سارية وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور وألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 55 عامًا مع توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع ويقدم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها، موضحاً أن الصندوق يقوم بعمل دراسة الجدوى مجانًا ويقدم للمقترض فترة سماح تعادل دورة انتاج أو تشغيل كاملة للمشروع.

ويقرض صندوق التنمية المحلية متحدي الإعاقة والمتحررين من الأمية بمصاريف إقراض 4% فقط بدلاً من 6% لباقى المشروعات.