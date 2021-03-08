شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الإلكترونية الأهلية تختتم الأسبوع الأول من الامتحانات بنظام «البابل شيت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني (الأهلية)، الأسبوع الأول من أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي دون حدوث أية مشاكل أو معوقات، وذلك بكليتي الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال، والتي جرت بأحدث الأنظمة المتعارف عليها بنظام الامتحانات الالكترونية _البابل شيت _ مع تطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وذلك على مستوى الإثنى عشر مركزًا المنتشرين على مستوى محافظات الجمهورية.

وصرح رئيس الجامعة الدكتور هشام عبدالسلام أن نظام الامتحانات الحالي«البابل شيت» ليس بالمستحدث على الجامعة، حيث يقوم نظام التعلم بها منذ نشأة الجامعة عام 2008 على التعلم الإلكتروني والذي يتيح التعلم بمرونة في أي وقت وفي كل مكان وتحت أي ظروف أو مستجدات، مما جعل طلاب الجامعة لا يشعرون بأي اختلاف أو اضطراب في نظام الامتحانات المتبع حاليًا بنظام البابل شيت.

وأضاف بأن جميع المراكز تلتزم بخطة الجامعة بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تُلزم الضوابط جميع المشاركين بارتداء الكمامة، وقواعد التباعد الاجتماعي، والدخول من بوابات التعقيم، والتواجد قبل بدء الامتحان بساعة، واتباع العلامات الإرشادية لمسار اللجان، ومنع التجمعات أو التدافع، لضمان السلامة الصحية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين في أعمال الامتحانات مع توفير السيولة والحركة عند الدخول أو الخروج من المراكز.

وأشار عبدالسلام بأن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020- 2021 انطلقت مع بداية الأسبوع الماضي، وفق خطة شاملة أعدتها الجامعة بناء على قرارات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعقد المتحانات بدءًا من 28 فبراير 2021.

وختامًا أكد عبدالسلام أن الجامعة تبذل قصارى الجهود للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب متمنيًا لهم دوام التوفيق والعافية