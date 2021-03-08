شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون يعانون من الجوع.. تقرير يرصد أزمة الغذاء بدول الساحل الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد تقرير حقوقي أن أزمة الغذاء التي تجمع دول الساحل الأفريقي وتهدد أمنها وتجمعهم على حد سواء بالرغم من وجود مشاكل تهدد كل دولة على حدا، لم تكن وليدة العصر الحالي، بات يعاني منها ‏أكثر من 2 مليون شخص بحاجه لمساعدات غذائية عاجلة، ومع ذلك بعض دول العالم تتقاعس عن مساعدة هذه الدول.

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وأشار التقرير الذي أصدرته، وحدة الدراسات الأفريقية بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان، بعنوان «أزمة الغذاء في دول الساحل الأفريقي» إلى أنه يوجد أكثر من 2 مليون شخص بحاجه لمساعدات غذائية عاجلة، ومع ذلك بعض دول العالم تتقاعس عن مساعدة هذه الدول بل البعض لا يلتفت إليها من الأساس.

ورصد التقرير تدهور المستوى التعليمى حيث أصبحت دول الساحل الأفريقي خارج التصنيف العالمي للتعليم ومستوي النهضة الفكرية والتكنولوجيا، وأصبح الأهالي يسحبو أطفالهم من المدارس ويقلصون وجباتهم الغذائية فأدي إلى أصابتهم بالأمراض، كما أنه مع تدهور الحالة الصحية ازدادت أعداد الوفيات بشكل كبير.

ولفت التقرير إلى أن العالم لم يرحم هذه الدول بل كان جائحة كورونا كارثة حقيقة لا مفر منها مع إنعدام الوعي، وعدم وجود أي مساعدات طبية، وتدهور الحالة المناخية؛ أدي إلى تفشي مرض كوفيد-19 وموت الكثير من الأفارقة.

وأكد التقرير أن أزمة الغذاء لم تكن أيضاً وليدة هذا العصر ولم تنشأ من العدم حيث تعود أزمة الغذاء إلى القرنين التاسع عشر والعشرين بدول العالم أجمع وخاصة دول جنوب وشرق أفريقيا، وكذلك شرق ووسط أسيا ولكن بدأت الكارثة تجتاح القارة الأفريقية حيث كانت أكثر تأثرا بهذه الأزمة منذ منتصف القرن 22 قبل الميلاد بحسب ما ورد تاريخيا.

وأوضح التقرير أن التغير المناخي المفاجئ والقصير الذي تسبب في انخفاض هطول الأمطار إلى عدة عقود من الجفاف، حيث شملت في أفريقيا أزمة الغذاء في النيجر بعام 2005 و2006، والأشهر هي مجاعة الساحل بتاريخ 2010، حيث تعرضت مناطق كثيرة لتضرر مثل منطقة نهر السنغال وموريتانيا، ومالي، والسودان وكان السبب الرئيس في هذه المجاعة هي الجفاف.

وأوضح التقرير أن الجفاف في شرق أفريقيا، تسبب في خسارة موسمان مطريان متتاليان في حدوث أسوأ جفاف في شرق أفريقيا خلال 60عامًا عام 2011.

ونوه التقرير أن الجفاف لم يكن هو السبب الوحيد لمشكلة المجاعات حيث يوجد أسباب كثيرة أخرى منها، الحرب، والتضخم، وفشل المواسم الزراعية، وعدم التوازن السكاني، أو زيادة معدل الوفيات وتفشي الأوبئة.

ولفت التقرير الانتباه إلى أن أسباب أزمة النقص الغذائي في دول الساحل الأفريقي، يرجع إلى عدة عوامل هي، انخفاض الإنتاجیة الزراعیة، وارتفاع معدل النمو السكاني وعدم كفاءة نظم وسیاسات توزیع الغذاء والفقر وانخفاض الدخل وزيادة أسعار النفط وتفشي الأوبئة، مشيرا إلى أن أزمة نقص الغذاء لم تنتهي بعد.

وأفاد التقرير نقلا عن منظمة «الشبكة العالمية ضد أزمات الغذاء» بشأن أحدث أرقام حالات الجوع وسوء التغذية لعام 2019 بأن هناك 183 شخص يعاني من إنعدام حاد للأمن الغذائي، وأن 17مليون طفل يعاني من الهزال والضعف الجسدي وهذا طبقا لإحصائيات ل55 دولة تعاني من أزمة نقص الغذاء. وبحسب التقارير أحتلت دولة جنوب السودان المرتبة الثالثة من أكثر عشر دول لديهم نقص في الغذاء وسوء تغذية لعام 2019 بينما أحتلت شمال النيجر المرتبة التاسعة حيث تصل النسبة هناك لخمسة مليون شخص وفي جنوب السودان تصل النسبة إلى سبعة مليون شخص. تعيش الأن أجزاء من شمال وشرق «بوركينا فاسو»

حالة من إنعدام الأمن الغذائي وكان إحد الأسباب الرئيسية إندلاع الحرب وقسوة المناخ.

وأوصي التقرير برفع كفاءة الإنتاجية الزراعية من خلال تدعيم المزارع الصغير بإحتياجاته الزراعية من البذور، والأسمدة، وإدخال وسائل تكنولوجيا حديثة للمساهمة في الزراعة الحديثة، ورفع الوعي الغذائي والزراعي بين فئات الشعب المختلفة من خلال تمكين المنظمات المدنية من مساعدتهم ثقافياً وتعليمياً.

وطالب التقرير بإنشاء خطط لمساعدة الفئات الأكثر هشاشة والذين فقدوا وظائفهم بسبب الإغلاق، وذلك لكي يتمكنوا من الحصول على الطعام الكافي والآمن، والتعاون الدولي الأفريقي.

‏ودعا التقرير إلى ضرورة وضع وسائل تكنولوجيا وآليات لجعل الدولة تتحكم بالسلع الغذائية وعدم تركها لجشع التجار ورصد السلع الناقصة في الدولة وكيفية توفيرها وإمكانية وجود بدائل لهذه السلع الغير متوفرة، وإنهاء الاستغلال الأستعماري للدول وتدعيم الفلاح بأخذ حصة الأسد من العائدات.