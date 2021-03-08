شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جراحات القلب المفتوح لعلاج الأطفال بمستشفيات قنا الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت فعاليات قافلة قلوب صغيرة لعلاج الأطفال في تخصصات جراحة القلب المفتوح وقسطرة القلب بمستشفيات جامعة جنوب الوادي بقنا بالتعاون مع مؤسسة منتدى للمساعدات الإنسانية البريطانية.

واستقبل الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور عادل الجميل أستاذ جراحة القلب للأطفال بجامعة المنصورة وقائد فريق عمل جراحات القلب المفتوح بالقافلة بحضور الدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد طب قنا.

قافلة قلوب صغيرة لجراحات قلب الاطفال بجامعة جنوب الوادى

وأكد الدكتور محمود خيري عبد اللطيف المشرف على قسم جراحة القلب والصدر بطب قنا والمستشفى الجامعي أن قافلة جراحة القلب والصدر للأطفال تعمل في الفترة من 8-12 من شهر مارس الجاري ومن المستهدف علاج حوالي 15 حالة أطفال من خلال التدخل الجراحي لعلاج حالات استئصال الغشاء تحت الصمام الأورطي وإصلاح الثقوب المعقدة بين البطينين والأذنين وحالات رباعي فالوت ومتلازمة ايبيشتين وضيق وارتجاع بالصمام الميترالي والوصلات الوريدية والشريانية وغيرها من الحالات التي تحتاج الى مهارة خاصة.

قافلة قلوب صغيرة لجراحات قلب الاطفال بجامعة جنوب الوادى

كما أكد الدكتور حسام إسماعيل رئيس وحدة القسطرة القلبية بمستشفى قنا الجامعي أن قافلة قلوب صغيرة لعلاج التشوهات الخلقية لقلوب الأطفال وغيرها من الحالات التي تحتاج الى القسطرة التداخلية تنطلق في الفترة من 22-28 مارس الجاري بحضور أساتذة متخصصين في هذا المجال.

والجدير بالذكر ان اجراء عمليات القسطرة التداخلية تتم بالمستشفى الجامعى يوم 22 مارس.