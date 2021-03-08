شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ١٥ «توك توك» مخالف وتغريم ٣٠ مواطن لعدم ارتداء الكمامة بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملات موسعة لإعادة الانضباط بالشوارع والمواقف العمومية بنطاق المركز، أسفرت الحملات عن التحفظ على ١٥ سائق توك توك مخالف لخطوط السير، وتغريم ٣٠ مواطن بالمواقف العامة لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية.

ومن جانبه شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف حملات ضبط التكاتك المخالفة لخطوط السير بالشوارع والطرق الرئيسية وتطبيق القانون على المخالفين، فضلاً عن المرور على المواقف العمومية للتأكد من تطبيق التزام المواطنين والمترددين على المواقف الرئيسية بالإجراءات الإحترازية والوقائية، والتأكد من ارتداء الكمامة الواقية لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.