شكرا لقرائتكم خبر عن من الأوتوستراد للمريوطية.. وزير النقل يتفقد «أعمال تطوير الدائري»: «المتضرر هياخذ حقه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل بجولة تفقدية لأعمال تطوير الطريق الدائرى يرافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري بالتزامن مع تنفيذ أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير والتقدم في سير وتنفيذ الإجراءات التي تقوم بها الهيئة المصرية للمساحة ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للأراضي والعقارات الواقعة في نطاق نزع الملكية المطلوبة لأعمال التطوير.

تفقد الوزير المسافة من الاوتوستراد حتي المريوطية بطول 12 كيلو متر وتابع التقدم في أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الاوتوستراد حيث تتم أعمال توسعة كوبرى الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبرى بطريق الاوتوستراد.

بالاضافة إلى أعمال تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 7 حارات لكل اتجاه بدلا من 4 حارات وكذلك أعمال توسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات وحيث يتم إنشاء كوبرى جديد بالكامل شمالا وجنوباً إلى جانب الكوبرى الحالى والتقى الوزير بعدد من المواطنين في منطقة حي البساتين حيث دار حوار معهم حول أهمية أعمال التطوير التي يتم تنفيذها حاليا مؤكدا لهم ان توجيهات القيادة السياسية بعدم الأضرار بمصلحة أي مواطن يتم ازالة أي عقار له أو له ارض داخل نطاق التطوير مؤكدا انه يتم تعويض المواطنين التعويض المناسب وفقا للسعر الذي تحدده الهيئة العامة للمساحة لافتاً ان عاى كل مواطن ان يطمئن فنحن في دولة القانون ومراعاة حقوق المواطنين.

بعدها تفقد الوزير أعمال نقل المرافق وأعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف من تقاطع محور 26 يوليو حتى الإسكندرية الزراعى بطول 15 كم والمسافة من طريق الاسكندرية الزراعي وحتى نفق سعد الدين الشاذلي حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلى وجارى الانتهاء من ( إنشاء طريق داعم في المسافة من سعد الدين الشاذلى حتى المرج بواقع 3 حارات إضافية بكل اتجاه وو توسعة جميع الكبارى في هذه المسافة ) والتقى الوزير ببعض المواطنين في منطقة نفق العزبة البيضاء واكد لهم التنسيق مع محافظتي القاهرة والقليوبية لإزالة كافة المخلفات مؤكدا انه في حالة ازالة أي عقار واقع في نطاق طريق الخدمة سيتم التعويض المناسب وفقا للقانون وان هناك تنسيق تام مع كافة الوزارات لتامين المرافق التي تخدم المنطقة

كما تابع الوزير التقدم في أعمال تنفيذ كوبري السلام الجديد بتقاطع الطريق الدائرى مع طريق الإسماعيلية الصحراوي.

ووجه الوزير بتكثيف كافة أعمال تطوير الطريق على مدار الساعة مدار الساعة والتطوير الفوري لأي منطقة يتم الانتهاء من نقل المرافق بها أو إزالة العقارات الواقعة في نطاق التطوير وان تتم أعمال النيوجرسي بطول الطريق وفقا لقياسات الجودة العالية والاهتمام بعواكس النيوجرسي وان يتم الصيانة الدورية للبلاطات الخرسانية المتواجدة على جانبي الطريق في عدد من القطاعات مثل المسافة من الاسكندرية الزراعى حتى المريوطية وكذلك إزالة المخلفات والقمامة على مدار الساعة وان يتم تكثيف معدات النظافة في الفترة من 12 بعد منتصف الليل حتى الساعة السادسة صباحاً لعدم التأثير على الحركة المرورية بالطريق واستمرار تنفيذ خطة تطوير وتدعيم نظام الانارة على الطريق بتركيب (6228 ) كشاف اضاءة حديث واستمرار تنفيذ اعمال شبكة صرف الامطار في مناطق تجمع الامطار ومن أهمها أنفاق ( سعد الشاذلي – المشير – صحراء الاهرام – السلام)

وأشار الوزير إلى أن خطة تطوير الطريق الدائري تشمل منع وقوف الميكروباص أعلى الطريق لتحقيق السيولة المرورية به، واستخدام المركبات المطالع والمنازل للوصول للمواقف اسفل الطريق.