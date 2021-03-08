شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: تسجيل 400 ألف مواطن للحصول على لقاح كورونا من الفئات المستحقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن عدد الذين سجلوا علي الموقع الإلكتروني المخصص للحصول على لقاح كورونا من الفئات ذات الأولوية، بلغ 400 ألف مواطن، منذ فتح باب التسجيل حتي الآن، مؤكدة علي أن جميع المراكز المخصصة للتطعيم تعمل يوميا على تلقيح أكبر قدر من الفئات المستحقة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وقالت وزيرة الصحة خلال مؤتمر الزمالة المصرية السنوي الذي أطلقت منه منصة التعليم الالكتروني للزمالة المصرية وافتتاح اللجان الفرعية بالمحافظات، الاثنين، ، أن التسجيل للحصول على لقاح كورونا متاح للفئات المستحقة والموقع الالكتروني يعُطى الأولوية تلقائيا، حسب السن والأمراض المزمنة والحالة الصحية،و وفقا للبيانات التي تم إدخالها على الموقع.

وأطلقت وزيرة الصحة منصة التعليم الالكترونى للزمالة المصرية، وقالت أن منصة التعليم الإلكترونى للزمالة المصرية هى الهدية الحقيقية للأطباء والتى تأتى تزامنا مع الاحتفال بيوم الطبيب المصري، مشيرة إلي أنه رغم المقاومة الشديدة التى واجهها برنامج الزمالة المصرية منذ إعلان فكرة تنفيذه، لكن الآن يشهد المجتمع الطبى فى مصر طفرة حقيقية فى التعليم الطبى والمهني.

وأشارت وزيرة الصحة إلي أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا، لكن الوزارة نجحت في تخريج الدفعة الولي من برنامج التدريب المشترك بالتعاون مع جامعة هارفارد وتدريب 1000 من الأطباء.

واضافت زايد، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة خلال الفترة المقبلة للانتهاء من تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل، ومبادرة رئيس الجمهورية لتطوير قرى الريف المصرى الذين سيتم دعمهما بالأطباء من خلال خريجى برنامج الزمالة المصرية.

من جانبه أكد الدكتور مجدى الصيرفي، أمين عام الزمالة المصرية أن وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم حصلت على اعتماد منصات تعليمية إلكترونية متطورة سوف تتيح لأطباء التكليف الجدد الإطلاع على بنك المعرفة المصرى المزود بكتب وأبحاث علمية وسوف يقدم للأطباء محاضرات فى التخصصات المختلفة.

وأضاف الصيرفي أنه فيما يخص نيابة الجامعة، يستطيع الطبيب بعد الانتهاء من مدة النيابة أن يلتحق بالزمالة، حيث إنه سيستلم تكليفه بوزارة الصحة ويعود مرة أخرى بعد إنهاء فترة النيابة لإلحاقه ببرنامج الزمالة، وفيما يخص توزيع مستشفيات الشرطة والجيش يتم الاستلام بهما وسيتم احتساب المدة التى قضاها الطبيب بتلك المستشفيات فى نفس تخصصه ضمن برنامج الزمالة.