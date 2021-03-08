شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالتى تعدي بالبناء المخالف في مركز بلبيس بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالشرقية، تكثيف حملاتها اليومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.

حيث شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالعدلية، حملة مكبرة لإزالة حالتي تعدي بالبناء المخالف، حيث تم تنفيذ إزالة لحاله تعدي عبارة عن سور بالشبك والحديد بقرية ميت حبيب على مساحة ٢٠ متر طولي، فضلاً عن إزالة سور بالطوب الأحمر بقرية ميت حمل على مساحة ١٠ متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمد يد العون للأجهزة الأمنية لاستمرار الحملات المكبرة للتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية، وإزالة أي حالة تعدي في مهدها للحفاظ على الأرض الزراعية، إعلاء للصالح العام وصوناً لحق الدولة، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كافة التعديات، وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.