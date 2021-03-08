شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم المرأة العالمي .. متحدثة الشؤون الأوروبية الخارجية: أقول لكل امرأة ثقي في نفسك وقدراتك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نبيلة مصرالي المتحدث الإعلامي للشؤون الأوروبية الخارجية والأمن السياسي الاثنين، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي : «أنا أدافع عن السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي في جميع أنحاء العالم وهو ما أحبه في عملي، هو مازال ليس إنجازا ولكنه بالتحديد عمل قريب إلى قلبي، وهو العمل على دعم ومساندة والدفاع عن الإعلام في جميع أنحاء العالم، في الوقت الذي تعاني فيه الصحافة المستقلة من العديد التحديات ونرى إغلاق للعديد من الصحف كل يوم ويتم القبض على الصحفيين ويتعرضون لمضايقات، ولكن الإنجاز الحقيقي في حياتي والأكبر هو ابنتي».

وأضافت في فيديو على موقع المفوضية الأوروبية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، عن إدارة الأزمات في عملها قائلة: «أحافظ على هدوئي أثناء الأزمات وثباتى الإنفعالي وأن أكون مؤثرة في عملي، مؤكدة أنها يجب أن تتحلى بهذه الصفات في وظيفة كهذه».

وأضافت نبيلة مصرالي أنها تتمتع بحظ جيد لأنها عملت في بيئة عمل تحترم المرأة والحصول على استحقاق ممارسة العمل بجدارة وتقول لكل إمرأة ثقي في نفسك وموهبتك وقدراتك، ثقي في تعريف نفسك ولا تشكي لحظة في قدراتك كامرأة».