شكرا لقرائتكم خبر عن كيف اكتسبت المرأة مكانة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت جيهان كمال زكي، مدير مشروع تمكين القيادات النسائية بالاتحاد العام لنساء مصر، أن المرأة المصرية حققت العديد من المكتسبات غير المسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت جيهان زكي خلال استضافتها مع الإعلامية داليا أيمن مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الإثنين، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، أن نسب تمثيل المرأة في المجالس المحلية والبرلمانية وصلت لأرقام غير مسبوقة، مضيفة أن نسبة تمثيل المرأة في المجالس المحلية وصلت إلى 25%.

وتابعت أن تمثيل المرأة في المجالس المحلية أمر هام لا سيما أنها تساعد وتؤهل السيدات على تمثيل المواقف القيادية العليا سواء تنفيذيا أو سياسيا مثل البرلمان.

وأشارت إلى أن نسبة تمثيل المرأة في المجالس النيابية بلغت 25% للمرة الأولى في مصر قبل أن ترتفع إلى 27% بعد تمثيل المعينين من قِبل رئيس الجمهورية في البرلمان،

مشددة على أن هناك إرادة سياسية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتمكين المرأة وأن المرأة تشغل حاليا وزارات سيادية ممثلة في ثماني وزيرات مثل التخطيط والصناعة، مردفة أنه تم تغليظ عقوبة التحرش في عهد الرئيس السيسي إضافة إلى تنظيم قوافل طبية للاطمئنان على صحة المرأة في المحافظات والقرى على مدار السنوات الخمس الماضية.