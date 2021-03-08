شكرا لقرائتكم خبر عن «أنتِ الحياة».. مايا مرسي توجه رسالة للنساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة رسالة لكل امرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفل به العالم اليوم الاثنين.

قال «مرسي» في خطابها المُذاع عبر فضائية «TEN»، «كل التحية والتقدير إلى كل امرأة حول العالم، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة كل التحية والتقدير إلى كل امرأة تنسج تاريخ أوطانها، أنتِ سر القوة وسر البناء والنهضة، رمز النضال والمحبة والأمن والسلام، أنتِ الحياة».

أضافت «ورسالتي لكِ اليوم، كونِ قوية، ناجحة، شجاعة، طموحة، واثقة في ذاتك وقدراتك، قائدة، حازمة وحاسمة، واحلمِ كما شئتِ فأنتِ شريك رئيسي في البناء والتنمية».

تابعت رئيسة المجلس القومي للمرأة «وفي ظل جائحة فيروس كورونا تحملتِ ظروف وتحديات لم يشهدها العالم منذ عقود، كنتِ القدوة والنموذج في العطاء والتضحية بلا حدود، داخل الأسرة وفي العمل وفي خدمة الوطن».

استكملت مايا مرسي «ونحن كمؤسسات وطنية نجدد التزامنها بمواصلة العمل وبكل جد لدعم تمكين المرأة وتحقيق مستقبل متساوي في عالم كوفيد 19»، واختتمت «أتمنى أن نحتفل العام القادم بمزيد من الحقوق التي تحصل عليها المرأة حول العالم».