شكرا لقرائتكم خبر عن دورات مجانية كاملة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع شهادات معتمدة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ظل التحول الرقمي، كانت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) تحت مظلة استراتيجية مصر الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد قامت بإطلاق مبادرة تهدف لتنمية الموارد البشرية الشابة والمحترفة في مصر وتقدم الهيئة مبادرة "مستقبلنا رقمي" في مصر والتي توفر الفرصة للشباب لتطوير مهاراتهم التقنية من خلال التعليم المجاني عبر الإنترنت وذلك بتقديم دورات تدريبية متدرجة حتى الاحتراف وفي عدة مجالات مطلوبة في سوق العمل وتصل مدة الدورات مجتمعة حتى 18 شهرا ومجانية بشكل كامل , تحصل بعدها علي شهادة معتمدة من يوداسيتي udacity وشركاءها في العالم.

وفيما يلي الدورات التدريبية المتاحة :

1 - تطوير الويب Web Specialization

طور مهاراتك في البرمجة واكتسب معرفة شاملة لضمان نجاحك كمهني مستقل في تطوير الويب

2 - تحليل البيانات Data Specialization

جهز نفسك بالمهارات الأساسية اللازمة للتقدم في مهنة حرة ناجحة في تحليل البيانات

3 - التسويق الرقمي Digital Marketing

ساعد الشركات على الترويج لخدماتها ومنتجاتها عبر الإنترنت من خلال ملفك المتميز كمسوق رقمي مستقل

التفاصيل الكاملة والشروط الخاصة بكل دورة من الدورات الثلاثة :

أولا - تطوير الويب Web Specialization



مسار تخصص تطوير الويب هو فرصة لك لتنمّي مهارة البرمجة بالتدريج من خلال رحلة تعليمية شاملة وكورس منظم بشكل تسلسلي

البرنامج يبدأ بتعريفك على مبادئ تطوير واجهة الويب ومن ثم يتعمق في مبادئ تطوير الويب المتكامل. بانضمامك لهذا المسار سوف تكسب المعلومات الشاملة التي ستحتاجها لتنجح في مجال تطوير الويب. ستتكمن من إنشاء مواقع الكترونية وتطويرها للعملاء مع الحفاظ على ساعات عمل مرنة و حق اختيار المشاريع التي تفضلها

مسار التحدي: قم بالتسجيل اليوم وابدأ رحلتك التعليمية فوراً

مسار الاحتراف والمسار المتقدم : قم بتقديم طلب لالتحاق بالبرنامج لتتقن هذا المجال وتنضم لمجتمع رياد الأعمال المستقلة في مصر

- المدة

مسار التحدي: ٨ أسابيع

مسار المتخصص: شهرين

مسار المحترف: ٣ شهور

- الشهادة

أتمم مسارك بالحصول على شهادة معتمدة مقدمة لك من قبل Udacity:

١- شهادة إتمام للمسار الأول

٢- شهادة تخرج للمساري الثاني والثالث

تفاصيل مسارات أو دورة تطوير الويب :



1 - مسار المتحدي Challenge Track

- المتطلبات

١- إتقان اللغة الانجليزية كتابةً وتحدّثاً

٢- المهارات الأساسية لاستخدام الحاسوب

٣- الخبرة المهنية ليست مطلوبة

٤- مقدمة للمتقدمين من سن ١٨ فيما أكثر

- نتائج التعلم:

١- تعلم HTML, CSS و WordPress وابدأ بأنشاء صفحات الكترونية

٢- تعرف على مجال إدارة الأعمال الحرة واكتشف أفضل المواقع والمنصات التي يستخدمونها عالمياً

2 - مسار المتخصص Professional Track

- المتطلبات

١- إتقان اللغة الانجليزية كتابةً وتحدّثاً

٢- المهارات الأساسية لاستخدام الحاسوب

٣- لا حاجة لأي خبرة مهنية مسبقة

٤- معرفة أساسيات HTML, CSS , JavaScript و قدرة فحص الويب باسخدام أدوات البرمجة على متصفّحات الويب الحديثة مثل Chrome, Firefox أو Edge، القدرة على العثور وتصحيح

الأخطاء والقصور في برامج Javascript واستخدام Github للتحكم بالمراجعات.

٥- مقدمة للمتقدمين من سن ١٨ فيما أكثر

- نتائج التعلم

١- تعلّم Javascript, وأساليب DOM وكيفية استخدام ال APIs. سوف تتمكن من إضافة الخدمات المختلفة لتجعل الصفحة أكثر تفاعلاً.

٢- تعرف على مجال إرادة الأعمال الحرة وتعلم كيفية كتابة اقتراحات ناجحة وأتقن أساليب المناقصة لتحظى على مشاريع رئيسية



3 - مسار المحترف Advanced Track

- المتطلبات

١- إتقان اللغة الانجليزية كتابةً وتحدّثاً

٢- المهارات الأساسية لاستخدام الحاسوب

٣- لا حاجة لأي خبرة مهنية مسبقة

٤– معرفة أساسيات Asynchronous JavaScript وكيفية بناء واجهة الويب باستخدام HTML, CSS , JavaScript و قدرة فحص الويب باسخدام أدوات البرمجة على متصفّحات الويب الحديثة مثل Chrome, Firefox أو Edge، القدرة على العثور وتصحيح الأخطاء والقصور في برامج

Javascript واستخدام GIT للتحكم بالمراجعات.

٥- مقدمة للمتقدمين من سن ١٨ فيما أكثر

- نتائج التعلم

١- إتقان تطوير واجهة المستخدم بإستخدام مكتبة React

٢- تعلم كيفية بناء تطبيقات أكثر تعقيداً بإستخدام Redux مع React

٣- تعلم أساسيات كتابة ملفات Webpack وإستخدام SASS لجعل

كود ال CSS الخاص بك أكثر فاعلية وقوة

٤- تعلم كيفية إنشاء مسارات مختلفة للتطبيق بإستخدام React Router

للتقديم على دورات تطوير الويب : اضغط هنا



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ثانيا : تخصص تحليل البيانات Data Specialization



البيانات في كل مكان. كل عامين ننشئ 10 أضعاف البيانات التي تم جمعها عن العام السابق. تقوم المنظمات و الشركات في جميع أنحاء العالم بدمج ثقافة إ تخاذ القرارات بناءا علي البيانات في كل قسم. مما جعل تحليلات البيانات واحدة من أفضل 3 مهارات مطلوبة اليوم. ابدأ اليوم وكن مطلوبا في سوق العمل!

تم تصميم هذا البرنامج لتزويدك بالمهارات الأساسية اللازمة للبدء أو التقدم في مهنة تحليل البيانات. سجل الآن واكتسب مهارات قيّمة ، وأنشئ مجموعة مشروعات لإثبات قدراتك ، واحصل على الدعم من الموجهين والأقران والخبراء في هذا المجال.

مسار التحدي: قم بالتسجيل اليوم وابدأ رحلتك التعليمية فوراً

مساري الاحتراف والتقدم: قم بتقديم طلب لالتحاق بالبرنامج لتتقن هذا المجال وتنضم لمجتمع رياد الأعمال المستقلة في مصر

- المدة

مسار التحدي: ٨ أسابيع

مسار المتخصص: شهرين

مسار المحترف: ٣ شهور

- الشهادة

أتمم مسارك بالحصول على شهادة معتمدة مقدمة لك من قبل Udacity:

١- شهادة إتمام للمسار الأول

٢- شهادة تخرج للمساري الثاني والثالث

1 - مسار المتحدي Challenge Track

المتطلبات

١- إتقان اللغة الانجليزية كتابةً وتحدّثاً

٢- المهارات الأساسية لاستخدام الحاسوب

٣- لا حاجة لأي خبرة مهنية مسبقة

٤- مقدمة للمتقدمين من سن ١٨ فيما أكثر

- نتائج التعلم

١- كن محللًا مبتدئًا من خلال تعلم حساب مقاييس الأعمال الرئيسية والتنبؤ بالمقاييس المالية باستخدام تحليل السيناريو ، وتعلم تصور البيانات باستخدام جداول البيانات

٢- تعرف على مجال إرادة الأعمال المستقلة واكتشف أفضل المواقع والمنصات التي يستخدمونها عالمياً

2 - مسار المتخصص Professional Track

- المتطلبات

١- إتقان اللغة الانجليزية كتابةً وتحدّثاً

٢- المهارات الأساسية لاستخدام الحاسوب

٣- لا حاجة لأي خبرة مهنية مسبقة

٤- خبرة في الإحصائيات الوصفية الأساسية ، ومهارات Excel للتعامل مع البيانات وتحليلها وتصورها في جداول البيانات

٥- مقدمة للمتقدمين من سن ١٨ فيما أكثر

- نتائج التعلم

١- التحقق من مجموعات البيانات باستخدام Python وتقييم جودة البيانات بصريًا وبرمجيًا باستخدام Python و Pandas

٢- تعرف على مجال إرادة الأعمال الحرة وتعلم كيفية كتابة اقتراحات ناجحة وأتقن أساليب المناقصة لتحظى على مشاريع رئيسي

3 - مسار المحترف Advanced Track

- المتطلبات

١- إتقان اللغة الانجليزية كتابةً وتحدّثاً

٢- المهارات الأساسية لاستخدام الحاسوب

٣- لا حاجة لأي خبرة مهنية مسبقة

٤- خبرة في البرمجة مع مكتبات Python و Pandas و NumPy

٥- مقدمة للمتقدمين من سن ١٨ فيما أكثر

- نتائج التعلم

١- قم بتطبيق الإحصائيات الاستنتاجية والاحتمال على سيناريوهات العالم الحقيقي باستخدام Python

٢- إنشاء وتحليل نتائج اختبار الفرضيات ونتائج اختبار A/B

٣- قم ببناء نماذج الانحدار و المرئيات باستخدام عناصر تصميم مختلفة لاستكشاف البيانات وتوصيل الرؤى

٤- تعرف على مجال إرادة الأعمال الحرة وتعلم كيفية كتابة اقتراحات ناجحة وأتقن أساليب المناقصة لتحظى على مشاريع رئيسية

للتقديم على دورات تحليل البيانات : اضغط هنا

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ثالثا : تخصص التسويق الرقمي Digital Marketing



في عصر التكنولوجيا ، أصبح “التسويق الرقمي” الخيار الأول للشركات والمؤسسات الرائدة للترويج لخدماتها ومنتجاتها. هذه هي فرصتك للانضمام إلى هذا العالم الواسع كمسوق رقمي مستقل.

مع تخصص “التسويق الرقمي” ، سوف نؤهلك للفوز بمكانك كمسوق رقمي مستقل لحسابه الخاص يمكنه الحصول على مشاريع كبيرة في أي مكان في العالم.

مسار التحدي: قم بالتسجيل اليوم وابدأ رحلتك التعليمية فوراً

مساري الاحتراف والتقدم: قم بتقديم طلب لالتحاق بالبرنامج لتتقن هذا المجال وتنضم لمجتمع رياد الأعمال المستقلة في مصر

- المدة

مسار التحدي: ٨ أسابيع

مسار المتخصص: شهرين

مسار المحترف: ٣ شهور

- الشهادة

أتمم مسارك بالحصول على شهادة معتمدة مقدمة لك من قبل Udacity:

١- شهادة إتمام للمسار الأول

٢- شهادة تخرج للمساري الثاني والثالث

1 - مسار المتحدي Challenge Track

- المتطلبات

١- إتقان اللغة الانجليزية كتابةً وتحدّثاً

٢- المهارات الأساسية لاستخدام الحاسوب

٣- لا حاجة لأي خبرة مهنية مسبقة

٤- مقدمة للمتقدمين من سن ١٨ فيما أكثر

- نتائح التعلم

١- تعلم كل شيء عن تسويق المحتوى وكيفية تطوير أفضل استراتيجية محتوى لعملك وشخصيتك المستهدفة

٢- تعرف على مجال إرادة الأعمال الحرة واكتشف أفضل المواقع والمنصات التي يستخدمونها عالمياً

2 - مسار المتخصص Professional Track

- المتطلبات

١- إتقان اللغة الانجليزية كتابةً وتحدّثاً

٢- المهارات الأساسية لاستخدام الحاسوب

٣- لا حاجة لأي خبرة مهنية مسبقة

٤- المفاهيم الرئيسية لتسويق المحتوى

٥- مقدمة للمتقدمين من سن ١٨ فيما أكثر

- نتائج التعلم

١- قم بترويج المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال قنوات مختلفة وتعلم التسويق عبر البريد الإلكتروني

٢- تعرف على كيفية وضع الاستراتيجيات ووضع خطط قابلة للتنفيذ وتنفيذها لعملائك في جميع أنحاء العالم

٣- تعرف على مجال إرادة الأعمال الحرة وتعلم كيفية كتابة اقتراحات ناجحة وأتقن أساليب المناقصة لتحظى على مشاريع رئيسية

3 - مسار المحترف Advanced Track

- المتطلبات

١- إتقان اللغة الانجليزية كتابةً وتحدّثاً

٢- المهارات الأساسية لاستخدام الحاسوب

٣- لا حاجة لأي خبرة مهنية مسبقة

٤- المعرفة في تسويق المحتوى والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر البريد الإلكتروني

٥- مقدمة للمتقدمين من سن ١٨ فيما أكثر

- نتائح التعلم

١- إصقل مهاراتك في التسويق الرقمي بشكل أكبر لوضع نفسك كمسوق رقمي على مستوى متقدم في السوق العالمية المستقلة

٢- إدارة جميع الأدوات المطلوبة وامتلاك المهارات لتصبح خبيرًا في هذا المجال

للتقديم على دورات التسويق الرقمي : اضغط هنا