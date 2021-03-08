شكرا لقرائتكم خبر عن تصدير 36 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا لـ أندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الاثنين أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 4 سفن وتم تداول 43000طن بضائع و458شاحنة حيث شملت حركة الواردات 200 طن بضائع و147شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 42800 طن بضائع و311 شاحنة .

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى محبة، امل، نما اكسبريس بينما تغادر السفينة Estern Hook وعلى متنها 36 الف طن فوسفات متجهة لاندونيسيا وبوسيدون اكسبريس فيما غادر الميناء بالأمس اربع سفن وهى Vishva Ekta، امل، محبة، نما اكسبريس كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا .