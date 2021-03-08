شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: توفير أرض مساحتها 6250 م2 لتخريد السيارات التي مر عليها 20 عاماً (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه، الإثنين، بتفقد قطعة أرض على مساحتها 6250 م2، على ترعة الاسماعيلية بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمه، تم اختيارها لاقامتها كساحة لتخريد السيارات القديمة وذلك فى اطار مبادرة مجلس الوزراء بتغيير السيارات المتهالكة التى مضي عليها أكثر من 20 عاما.

وقال بيان صحفي، إنه سيتم استلام وتخريد تلك السيارات واستبدالها بسيارات تعمل بالغاز الطبيعى وهو ما يساهم فى تحسين الظروف البيئية ويعمل على توفير كميات البنزين والسولار المستهلكة خاصة وان مصر اصبحت تنتج الغاز الطبيعى بوفرة .

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال رصف طريق عزبة أفندينا بشبرا الخيمة بطول 1.2 كيلو بتكلفة 6 ملايين جنيه، الذي يعد محورا مروريا مهما، وطريقا بديل لشركات البترول، ليفتح شرايين جديدة بالمنطقة تماشيا مع أعمال التطوير التي تتم بطريق شركات البترول، بدءا من نزلة الخصوص وحتى نهاية منطقة مسطرد مع حي المطرية بالقاهرة.

وأكد المحافظ أنه بعد الإنتهاء من أعمال الرصف، سيساهم الطريق في الحد من الكثافات المرورية بالطريق الرئيسي وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، والقضاء على جميع المظاهر العشوائية وعمليات الانتظار المروري الخاطئ.

محافظ القليوبية يوفر قطعة أرض بمسطرد لتخريد السيارات

محافظ القليوبية يوفر قطعة أرض بمسطرد لتخريد السيارات

محافظ القليوبية يوفر قطعة أرض بمسطرد لتخريد السيارات

محافظ القليوبية يوفر قطعة أرض بمسطرد لتخريد السيارات

محافظ القليوبية يوفر قطعة أرض بمسطرد لتخريد السيارات

محافظ القليوبية يوفر قطعة أرض بمسطرد لتخريد السيارات

محافظ القليوبية يوفر قطعة أرض بمسطرد لتخريد السيارات

محافظ القليوبية يوفر قطعة أرض بمسطرد لتخريد السيارات