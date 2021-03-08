أخبار مصر

العثور علي جثة الطالب المفقود منذ ٤ أيام في الغردقة

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الأجهزة الأمنية بالغردقة أن الجثة التي عثر عليها بمنطقة النجدة غرب الغردقة للطالب مصطفي ع س والمبلغ بفقده منذ ٤ ايام حيث تعرفت أسرة الطالب عليه وقررت النيابة تسليم الجثة لاسرته والتصريح بالدفن.

كانت أسرة المجني الطالب مصطفى ع س قد أخطرت أجهزة الأمن بتغيبه منذ ٤ أيام عن المنزل، خرج لحضور الامتحان وعاد إلى المنزل ثم خرج في المساء حتي تم العثور على جثته بمنطقة جبلية بالقرب من مساكن النجدة غرب الغردقة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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