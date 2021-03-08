شكرا لقرائتكم خبر عن العثور علي جثة الطالب المفقود منذ ٤ أيام في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الأجهزة الأمنية بالغردقة أن الجثة التي عثر عليها بمنطقة النجدة غرب الغردقة للطالب مصطفي ع س والمبلغ بفقده منذ ٤ ايام حيث تعرفت أسرة الطالب عليه وقررت النيابة تسليم الجثة لاسرته والتصريح بالدفن.

كانت أسرة المجني الطالب مصطفى ع س قد أخطرت أجهزة الأمن بتغيبه منذ ٤ أيام عن المنزل، خرج لحضور الامتحان وعاد إلى المنزل ثم خرج في المساء حتي تم العثور على جثته بمنطقة جبلية بالقرب من مساكن النجدة غرب الغردقة.