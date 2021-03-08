شكرا لقرائتكم خبر عن ‏"واعظات الأزهر" يبدأن أولى مهامهن بلجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت واعظات الأزهر الشريف أولى مهام عملهنَّ داخل لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف، والتقت الواعظات قبيل بدء العمل بالدكتور عباس شومان، لفهم طبيعة العمل والتواصل الفعّال مع جمهور المستفتين.

وقال الدكتور نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن الاستعانة بواعظات الأزهر يأتى بعد عدد من البرامج التدريبية التى تلقتها تحت عنوان: "صناعة مُفتية"، والتى عُقِد قسمها النظرى بمجمع البحوث الإسلامية، فى حين عُقِد قسمها العملى بالجامع الأزهر، إلى جانب ورش عمل لتنمية مهارات الواعظات فى مجال الفتوى، كما أن تواجدهن فى لجنة الفتوى يأتى لحاجة اللجنة أيضًا إلى العنصر النسائى خاصة فيما يتعلق بالاستماع لبعض الأسئلة التى تستشعر فيها المستفتية أى نوع من الحرج.

فيما أشارت الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، خلال تفقدها سير العمل باللجنة، إلى أن توزيع الواعظات للعمل داخل مكاتب الفتوى بالجامع الأزهر ولجان الفتوى بالمحافظات، ما هو إلا نتاج لحصاد من البرامج التدريبية المكثفة، مؤكدة ضرورة وجود الواعظات فى هذا المضمار المهم؛ لطرح ثمار ما تلقينه وتعلمنه وتدربن عليه خلال الأعوام الماضية.‏