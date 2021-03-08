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وزير خارجية اليونان يصل القاهرة لبحٽ العلاقات الثنائية بين البلدين

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القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس،في زيارة يلتقي خلالها مع عدد من المسؤلين لبحٽ لعلاقات الثنائية بين البلدين ، وتطورات الاوضاع في المنطقة.

 

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية، ألكسندروس بابايوأنو، ذكر فى تصريحات سابقة  أن زيارة وزير الخارجية نيكوس ديندياس ، الى القاهرة   تدل على العلاقات الممتازة بين البلدين، موضحًا أنه ستتم خلالها مناقشة العلاقات الثنائية، والتعاون الاقتصادي، وأيضا التعاون في قطاع الطاقة، كما سيتم التطرق لمناقشة القضايا الإقليمية سواء التطورات في شرق المتوسط أو الوضع في ليبيا.

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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