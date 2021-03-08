شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يحتفى باليوم العالمى للمرأة بسلسلة مقالات ورسائل توعوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بالدور الحيوى، الذى تؤديه المرأة على كافة الأصعدة محليًا ودوليًا، وذلك بالتزامن مع احتفالات الأمم المتحدة باليوم العالمى للمرأة، مؤكدا أن ذلك إيمانًا منه بالدور الأساسى للمرأة فى استقرار وتنمية المجتمعات.

ويأتى احتفاء المرصد بهذا اليوم متمثلًا فى تسليط الضوء على أهم قضايا المرأة التى تشغل المجتمعات كافة، من خلال مجموعة من المقالات والتقارير والرسائل التوعوية بجميع اللغات التى يعمل بها المرصد، وذلك على مدار شهر مارس الجاري.

ويسعى المرصد أيضا إلى إظهار مكانة المرأة فى الإسلام، وكيف أنه وضعها على قدم المساواة مع الرجل دون إهدار لأيّة حق من حقوقها.

ومواكبةً لهذه المناسبة؛ يُجدد مرصد الأزهر تأكيده على الأدوار البارزة التى تقوم بها المرأة فى تربية أبنائها وحمايتهم من الوقوع فى براثن التطرف، ما يجعلها حائط صدٍ أولى أمام التنظيمات الإرهابية التى تستغل حاجة الأبناء للرعاية؛ لتظهر أمامهم بصورة البديل للأسرة كوسيلة منها للاستقطاب.

