شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى بيوم المرأة العالمى: أكافح مع النساء لتحقيق الريادة بجميع المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، وقوفها مع النساء من أجل تمكينهن لتحقيق النهوض والريادة في جميع المجالات، وغردت غادة والى عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، قائلة: "لقد حان الوقت لإعادة الضبط، أقف مع النساء وأقاتل من أجل النساء حتى يتمكنن من النهوض والريادة في جميع المجالات، للمضي قدمًا من أزمة COVID ، من أجل العدالة ومستقبل أكثر عدلاً للجميع".

وأضافت الدكتورة غادة والى، في رسالة بمناسبة يوم المرأة العالمي 8 مارس 2021: "ارتبطت الزيادات في تمثيل المرأة وقيادتها في إنفاذ القانون والسلطة القضائية بمزيد من التحقيقات في الجرائم ضد المرأة، وتحسين نتائج الشرطة، والنهج الناجحة التي تركز على الضحايا.. كما أنها مكّنت من إجراء تغييرات منهجية، بما في ذلك انخفاض معدلات العنف، وزيادة النزاهة من خلال التنوع، وهو أمر أساسي لعرقلة ممارسات الفساد".



غادة والى على تويتر

وأكدت غادة والى، أن هذه انتصارات كبيرة للثقة العامة والمؤسسات الفعالة، متابعة: "عندما تقود النساء، فإننا نفوز جميعًا. لكن في جميع أنحاء العالم ، يتفوق الرجال على عدد النساء في قطاعي العدالة والأمن ، حيث يمثلن 6 في المائة فقط من ضباط إنفاذ القانون في بعض المناطق، ولقد أظهر لنا جائحة COVID أن عدم المساواة المتجذر يجعل مجتمعاتنا أكثر ضعفًا في الأزمات".

واستكملت: "حان الوقت لإعادة التعيين.. نحن بحاجة إلى تمكين المزيد من النساء للقيادة"، وأشارت إلى أنه في إعلان كيوتو الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، تعهدت الحكومات بإزالة العوائق التي تحول دون تقدم المرأة في أنظمة العدالة الجنائية.

وتابعت: "لوضع هذا الالتزام موضع التنفيذ، يعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مع القاضيات والمدعين العامين وضابطات إنفاذ القانون في ما يقرب من 60 دولة، للمساعدة في بناء شبكات من المهنيات ودعم نموهن.. نحن نقدم تدريبًا موجهًا وتوجيهًا للجيل القادم من القيادات النسائية في مؤسسات العدالة الجنائية".

وأشارت الدكتورة غادة والى، إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يساعد الدول الأعضاء في التصدي للتحديات التي تعوق النساء والفتيات، من العنف الجنسي ومخاطر الاتجار بالبشر، إلى الافتقار إلى الوصول إلى الوقاية من تعاطي المخدرات وعلاجها، ونحن نشجع النهج المراعية للمنظور الجنسي في معالجة الجريمة المنظمة والفساد، ومنع الإرهاب، وضمان حقوق الأشخاص في السجون وإعادة تأهيلهم.

واختتمت: "داخل مكتبنا، أنا فخورة بأننا حققنا التكافؤ العام بين الجنسين العام الماضي، ونعمل من أجل تحقيق التكافؤ على جميع مستويات الموظفين، بما يتماشى مع التزامي الشخصي بصفتي بطلة دولية في مجال النوع الاجتماعي، وفي يوم المرأة العالمي ، أقف مع النساء ، وأقاتل من أجل النساء ، حتى يتمكن من النهوض والقيادة في جميع المجالات، للمضي قدمًا من أزمة فيروس كورونا ، من أجل العدالة ، ومستقبل أكثر إنصافًا للجميع.