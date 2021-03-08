الأمن يكشف لغز العثور على جثة عامل في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس، ملابسات واقعة العثور على جثة لأحد الأشخاص، إذ تبين أنه كان ينقب عن الآثار وانهالت عليه الأتربة.

تبلغ لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس، بالعثور على جثة مجهولة لأحد الأشخاص بدائرة القسم، وتبين أنه (عامل - مقيم بدائرة قسم فيصل بالسويس)، كما أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالسويس إلى قيام المجني عليه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل كائن بدائرة قسم الأربعين بالاشتراك مع (8 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبط 7 أشخاص منهم، وبمواجهتهم اعترفوا أنه أثناء تواجد المجني عليه داخل حفرة بالمنزل المشار إليه، انهالت عليه مخلفات الحفر وتوفـى وقاموا باستخراج جثته والتخلص منها بإلقائها بمكان العثور خشية افتضاح أمرهم.

عُثر بالمنزل على (حفرة بعمق حوالي 11 متر وأدوات الحفر).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، جاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.