الخشت: البحث العلمي بالجامعة شهد طفرة كبيرة خلال 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن البحث العلمي بالجامعة خلال الـ3 سنوات الأخيرة شهد طفرة بحثية كبيرة أثبتتها الشهادات الدولية ومحركات البحث العالمية التي ترصد البحوث المعتمدة دوليا مثل Scopus، مشيرًا إلى أن هذا التقدم تحقق نتيجة خطة بحثية استراتيجية مدروسة تم الإعلان عنها عام 2017 من خلال التحول إلى جامعة من الجيل الثالث، وتضمنت العديد من الخطط التنفيذية والتحفيزية لعلماء الجامعة، وتطوير ما يزيد عن 67 معملا ووحدة بحثية، مما أدي إلى حدوث طفرة في الإنتاج العلمي لجامعة القاهرة.

وحسب بيان جامعة القاهرة، اليوم الاثنين، أوضح الخشت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على شاشة المحور، أن جامعة القاهرة أنتجت 22% من مجموع انتاج الجامعة على مدار تاريخها بشكل عام، لافتا إلى أن التقدم الكبير الذي حققته الجامعة في التصنيفات الدولية كان من أهم أسبابه ارتفاع عدد البحوث الدولية من حيث الكم والكيف الذي يظهر من خلال عامل التأثير، وذلك رغم الظروف والصعوبات التي تواجه الجامعة والتي يتمثل أهمها في عدد طلابها الكبير الذي يبلغ 270 ألف طالب، 40 ألف موظف، و 167 مركز ووحدة، بالإضافة إلى أعباء العملية التعليمية الكبيرة.

ولفت رئيس جامعة القاهرة، إلى أن نتائج تصنيف QS البريطاني للتخصصات لعام 2021 أظهرت حدوث طفرة بحثية بجامعة القاهرة أدت إلى أن دخولها ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في عدد من التخصصات العلمية منها الصيدلة والأدوية وهندسة البترول والهندسة الانشائية والمدنية، كما جاءت في الطب والعمارة وعلوم الحاسب والعلوم الكهربية والإلكترونيات ضمن أفضل 200 جامعة في العالم، بالإضافة إلى التقدم في تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية والإدارية والآداب والتي جاءت ضمن أفضل 300 جامعة في العالم، وذلك من بين 30 ألف جامعة على مستوى العالم، بما يعنى أن جامعة القاهرة من أفضل 1% من الجامعات على المستوى العالمي.

وأوضح الخشت، أن جامعة القاهرة كانت أول جامعة تشكل فرق بحثية بلغ عددها 5 فرق خلال جائحة كورونا الأولى، مشيرا إلى أن الفريق البحثي الرئيسي أنتج 23.5% من مجمل انتاج مصر والمعتمد من المؤسسات البحثية الدولية، مؤكدا أن جامعة القاهرة أول من تحدث عن التركيبة الجينية لنوعية فيروس كورونا المنتشر في مصر.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الفريق البحثي بالجامعة يعمل بالتعاون مع جهة بحثية على أرفع مستوى في مصر، وأنه تمكن من التوصل إلى نتائج مبهرة فيما يتعلق بفيروس كورونا، مضيفا انه سيتم اعلان نتائج مهمة في هذا الإطار قريبا في نطاق الأبحاث المقدمة لمكافحة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن مستشفى قصر العيني الفرنساوى ومستشفى الباطنة للعزل يحققون نتائج مبهرة في علاج الحالات المصابة، مشيرا إلى تواصله اليومي المستمر مع الطاقم الطبي، وانه يتم عقد اجتماع يومي لجميع التخصصات لمناقشة جميع حالات العزل بالمستشفيات الجامعية.

​ووجه الدكتور الخشت، الشكر لأساتذة كلية طب قصر العيني والمستشفيات الجامعية على الجهود الكبيرة ونجاحهم في التوصل إلى نتائج متقدمة، مشيرا إلى أن حالات الوفيات التي قد تحدث تكون نتيجة قدوم الحالة في وضع صحي متأخر للغاية، لكن الحالات التي يتم التعامل معها من البداية يتم علاجها على أعلى مستوى صحى وترتفع نسب الشفاء بها بدرجة كبيرة، مؤكدا أن التجربة والمعايشة أثبتت أن الجامعة بها علماء على أعلى مستوى من الكفاءة والدقة، بذلوا جهود كبيرة وحققوا تفوق ونتائج عظيمة بنسب عالمية خلال الجائحتين الأولى والثانية لفيروس كورونا، وهو ما يدعو للفخر بهم.