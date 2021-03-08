شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة فورية لـ8 تعديات على أراضي زراعية بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية عن استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بجميع قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الاجهزة الامنية والتعامل بصورة حازمة مع التعديات حفاظا على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.

وأشار المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية بأنه خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 5 مارس الجاري تم تنفيذ إزالة فورية لعدد (8) حالات تعدى على الأراضى الزراعية بنطاق المحافظة بإجمالي مساحة (4) قيراط و(16) سهم.

وتمت إزالة فورية لعدد (2) حالة تعدى بمركز شبين الكوم بمساحة (22) سهم وحالة بمركز تلا بمساحة (2) قيراط، وكذا إزالة فورية لعدد (2) حالة تعدى بمركز قويسنا بمساحة (1) قيراط و(1)سهم فضلا عن حالتين تعدى بمركز أشمون بمساحة (14) سهم وإزاله فورية لحالة تعدي تابعة للإصلاح الزراعي بمساحة (3) أسهم.

هذا وقد أكد وكيل وزارة الزراعة على إستمرار إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة برصد أي مخالفات تعدي على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حزم لأى حالات مخالفة واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين بالتعدي على أي مساحات زراعية بالمخالفة للقرارات الوزارية.

وشدد محافظ المنوفية على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء التصدي بكل حسم للتعديات المخالفة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات أو مخالفات في المهد حفاظا على حقوق وهيبة الدولة.