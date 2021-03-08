شكرا لقرائتكم خبر عن 91 ألف شكوى لمنظومة الشكاوى الحكومية خلال فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية، إنه تم رصد 91 ألف شكوى على مستوى المحافظات خلال شهر فبراير، مشيرًا إلى أن هناك تقارير دورية أي تقرير شهري وتقرير ربع سنوي وتقرير نصف سنوي وتقرير سنوي، بالإضافة إلى بعض التقارير التي تكون بشكل غير دوري حسب الحاجة إلى ذلك.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد» المذاع على فضائية TeN، اليوم الاثنين، أن الهدف من ذلك هو الوقوف على مؤشرات الأداء والتغيرات المختلفة التي تطرأ على أنواع الشكاوى المسجلة، وتوزيعها على القطاعات المختلفة.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من المنظومة هو فتح قنوات تواصل مع المواطنين للتواصل مع الحكومة على مدار الساعة، بالإضافة إلى وجود قنوات رسمية وشرعية تحفظ وتصون بيانات المواطنين ومضمون شكاوهم، والتعامل معها وفقًا لطبيعة اختصاص كل شكوى، وفحصها والرد عليها إلكترونيًا.

وأشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية، إلى أن الدولة المصرية تشهد تطور كبير طرأ على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتسخير منافع هذا التطور لصالح المواطنين والتيسير عليه، وتوفير الوقت والجهد والتكلفة.