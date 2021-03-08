شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء طلاب الأول الثانوي من أداء امتحان التاريخ بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهى طلاب الصف الأول الثانوى، بمدارس الاقصر، اليوم من امتحان التاربخ، والذى جاء في متناول الطلاب، وجاءت الأسئلة بشكل مباشر ولم تحدث أي مشكلات في الدخول لمنصة الامتحانات.

واطمأن محمد السيد، وكيل وزارة الفترة والتعليم، على سير الامتحانات، بمدارس المحافظة، مؤكدا عدم وجود أي معوقات أو مشكلات في نظام الامتحان .داخل ال ٣٣ مدرسة التي تتم فبها الامتحانات الكترونبا، مؤكدا انتشار لجان المتابعة بجميع الإدارات لمتابعة سير العملية للامتحانات بكل المدارس وإبلاغ غرفة العمليات اولا بأول.

وأضاف أنه يتم توفير الجو المناسب للطلاب اثناء اداء الامتحانات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على سلامة الطلاب، وشدد على اتباع القواعد المنظمة للامتحانات داخل اللجان وتطبيق القانون بحزم في حالة مخالفة تلك التعليمات. ومن ناحية أخرى لم تتلق غرفة عمليات التربية والتعليم بالاقصر، أي شكاوى من الطلاب حول الاسئلة، خلال الفترة الأولى.