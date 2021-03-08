شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق «تحيا مصر» يوفر 250 مليون جنيه كقرض دوار للمرأة المعيلة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيار مصر، إن مبادرة «مستورة» بدأت في عام المرأة المصرية 2017، بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي لرعاية المرأة المصرية بشكل عام والمرأة المعيلة بشكل خاص.

وأضاف محمد مختار، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد» المذاع على فضائية TeN، اليوم الاثنين، أن الصندوق بدأ بعمل بروتوكول تعاون لاستغلال طاقة بنك ناصر الاجتماعي من خلال فروعه المنتشرة بأنحاء الجمهورية، منها تقديم المشورة في تمويل المشروعات متناهية الصغر، وتوفير 250 مليون جنيه لتقديمها كقرض دوار يقدم في شكل أدوات إنتاج.

وأوضح أن كل ما هو متعلق بأي نشاط يساعد المرأة المعيلة على إدرار دخل ثابت يعينها على احتياجاتها واحتياجات أسرتها يقدم من برنامج «مستورة» بداية من 4 آلاف جنيه وحتى 20 ألف جنيه.

وأشار المتحدث باسم صندوق تحيار مصر، إلى أنه بعد سداد القرض يمكنها أخذ قرض مرة ثانية من أجل التوسع في المشروع الخاص بها.