شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائي عن مدينة مرسي علم بالكامل الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى مسؤولو مدينة مرسى علم، جنوب البحر الأحمر، إشارة من محطة المحولات بالمدينة، تؤكد فصل التيار الكهربائى عن المدينة بالكامل بعد غد الأربعاء، لصيانة المحولات ولربط خطوط جديدة بالمحطة.

وأكد مسؤولو المدينة في بيان لهم أن فصل التيار الكهربائى كما ورد في الإشارة سوف يبدأ من السادسة صباحا حتى الثالثة عصرا لصيانة محطة المحولات وربط خطوط جديدة بالمحطة.

وأكد قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تنفذ بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات، وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التي سيفصل التيار عنها، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن في الكابلات المكشوفة لتغطيتها.