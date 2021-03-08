أخبار مصر

السيسي يتسلم أوراق اعتماد 15 سفيراً بينهم سفراء للإمارات وتونس والأردن وجنوب أفريقيا

0 نشر
محسن سميكة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتسلم أوراق اعتماد 15 سفيراً بينهم سفراء للإمارات وتونس والأردن وجنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تسلم اليوم الإثنين، أوراق اعتماد خمسة عشر سفيرًا جديدًا

والسفراء الجدد هم:

بوتابورن إيوتوكسان – سفير مملكة تايلاند.
لويس دوما – سفير كندا.
محمد بن يوسف – سفير الجمهورية التونسية.
مانويل موراليس لاما – سفير جمهورية الدومينيكان.
لطفي رؤوف- سفير جمهورية إندونيسيا.
أمجد عودة العضايلة- سفير المملكة الأردنية الهاشمية.
نتسيكى جوزيف ماشيمباى- سفير جمهورية جنوب أفريقيا.
ماريموتو باتمانادن- سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.
فيليو هانوشيك هيفينداكا- سفير جمهورية ناميبيا.
عبدالله بن ناصر بن مسلم الرحبي- سفير سلطنة عمان.
إلياس شيخ عمر أبوبكر- سفير جمهورية الصومال الفيدرالية.
حمد سعيد الشامسي- سفير دولة الإمارات العربية المتحدة.
ساجد بلال – سفير جمهورية باكستان الإسلامية.
سيرج دانيون – سفير جمهورية بنين.
بونيم شوانجوم – سفير جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية.

ورحب الرئيس السيسي بالسفراء الجدد وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا