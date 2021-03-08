شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام طلاب الأول الثانوى في أداء الامتحانات بالوادى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إنه يواصل نحو 1902 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى بالمدارس الثانويةالمختلفة بإدارات المحافظة التعليمية الخمس آداء إمتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث يؤدي الطلاب الإمتحانات في مادتى الكيمياء والتاريخ.

وقال، إن الامتحانات تتم بعدد 27 لجنة مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتكثيف حملات التعقيم والتطهير بجميع المدارس حرصا على سلامة الطلاب والمعلمين.

وقال، ان غرفة العمليات بالمديرية تواصل متابعة سير الإمتحانات وفي تواصل دائم ومستمر مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بالإدارات التعليمية.