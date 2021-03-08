شكرا لقرائتكم خبر عن 18 ألف و90 طالب وطالبة بـ«الأول الثانوي» يختتمون امتحانى التاريخ والكيمياء في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى 18 ألف و90 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي، امتحان مادتي التاريخ والكيمياء في نهاية امتحانات نصف العام، اليوم الاثنين، داخل 131 مدرسة، و9 إدارات تعليمية، من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا. وسط إجراءات احترازية ووقائية من وباء كورونا المستجد .

قال محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن غرف العمليات التسع داخل 9 إدارات تعليمية، وأخري مركزية بمقر المديرية، لم تتلق أي شكاوي.

وأكد «الرشيدي» على الالتزام بقرارات وزير التربية والتعليم ومنها اصطحاب الطالب للكتاب المدرسي، مع حظر دخول الكتب الخارجية. والسماح للطالب، بتنزيل المنهج الدراسي لمادة الامتحان على شاشة التابلت للمتابعة ..