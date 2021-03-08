شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عامل وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بقرية التل بدير مواس في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى عامل مصرعه، فيما أصيب 2 آخران، في حادث تصادم بقرية تل بني عمران، بمركز دير مواس، جنوب المنيا.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطاراً من عمليات النجدة، بتصادم تروسيكل بدراجة بخارية بدون لوحات، أمام الوحدة المحلية بقرية تل بني عمران، بمركز دير مواس.

تسبب الحادث في مصرع أحمد فوزي محمد أحمد، 34 سنة، عامل، وإصابة كل من محمد أيمن ناجي، 19 سنة، عامل، وناصر حمدي محمد، 45 سنة، موظف، يقيمون جميعا بقرية التل بدير مواس.

تم نقل المصابين إلى مستشفي دير مواس المركزي لتلقي العلاج، والمتوفى تحت تصرف النيابة العامة.