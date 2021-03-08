شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم العالمي للمرأة.. شيخ الأزهر : شكرًا على ما قدمتموه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، النساء حول العالم على دورهن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يتم الاحتفال به اليوم.

وقال الطيب، في كلمته عبر موقع التدوين تويتر: «أحيي كلَّ نساء العالم ممَّن أعانوا أسرهن ومجتمعاتهن على النهوض والتقدم والصمود في مواجهة التَّحديات، أقول لهن (شكرًا على ما قدمتموه)، وأدعو الجميع لبذل المزيد من أجل تمكين المرأة، وتجريم تعريضها لأي عنفٍ أو ظلمٍ أو تهميشٍ، وضمان حصولها على حقوقها كاملة دون أي تمييز».

يأتي اليوم العالمي للمرأة كحدث سنوي، منذ اللحظة التي اعترفت به الأمم المتحدة كنوع من الحراك العالمي، وذلك عام 1908م، ففي هذا اليوم خرجت ما يقارب من 15 ألف امرأة في مسيرة احتجاجية داخل شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، وذلك بهدف المطالبة بتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور الخاص بهم، والحصول على حق التصويت في الانتخابات.

أحيي كلَّ نساء العالم ممَّن أعانوا أسرهن ومجتمعاتهن على النهوض والتقدم والصمود في مواجهة التَّحديات، أقول لهن «شكرًا على ما قدمتموه»، وأدعو الجميع لبذل المزيد من أجل تمكين المرأة، وتجريم تعريضها لأي عنفٍ أو ظلمٍ أو تهميشٍ، وضمان حصولها على حقوقها كاملة دون أي تمييز.

— أحمد الطيب (@alimamaltayeb)

أحيي كلَّ نساء العالم ممَّن أعانوا أسرهن ومجتمعاتهن على النهوض والتقدم والصمود في مواجهة التَّحديات، أقول لهن "شكرًا على ما قدمتموه"، وأدعو الجميع لبذل المزيد من أجل تمكين المرأة، وتجريم تعريضها لأي عنفٍ أو ظلمٍ أو تهميشٍ، وضمان حصولها على حقوقها كاملة دون أي تمييز. — أحمد الطيب (@alimamaltayeb) March 8, 2021