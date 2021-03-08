شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع حاد بالحرارة غدا يصل لـ8 درجات والعظمى بالقاهرة 30 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد الثلاثاء 9 مارس إلى الأربعاء 10 مارس تشهد درجات الحرارة ارتفاعا حادا على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من " 6 إلى 8" درجة مئوية ليسود طقس حار نهارا بارد ليلا.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، ستكون ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة، حيث تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة غدا 30 درجة، ويشهد يوم غد الثلاثاء 9 مارس، أتربة عالقة نهارا على مناطق من والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

ويشهد الطقس اليوم الإثنين، ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس دافئ على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة نشطة أحيانا

كما يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

ويكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين، القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 13 درجة.