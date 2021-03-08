شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يتسلم أوراق اعتماد 15 سفيرًا جديدًا بينهم الإمارات وتونس وباكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، أوراق اعتماد خمسة عشر سفيراً جديداً. وصرح السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن السفراء الجدد هم : السيد/ بوتابورن إيوتوكسان – سفير مملكة تايلاند. السيد/ لويس دوما – سفير كندا. السيد/ محمد بن يوسف – سفير الجمهورية التونسية. السيد/ مانويل موراليس لاما – سفير جمهورية الدومينيكان. السيد/ لطفي رؤوف- سفير جمهورية إندونيسيا. السيد/ أمجد عودة العضايلة - سفير المملكة الأردنية الهاشمية. السيد/ نتسيكى جوزيف ماشيمباى- سفير جمهورية جنوب أفريقيا. السيد/ ماريموتو باتمانادن- سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية. السيد/ فيليو هانوشيك هيفينداكا- سفير جمهورية ناميبيا. السيد/ عبد الله بن ناصر بن مسلم الرحبي- سفير سلطنة عمان. السيد/ إلياس شيخ عمر أبوبكر- سفير جمهورية الصومال الفيدرالية. الدكتور/ حمد سعيد الشامسي- سفير دولة الإمارات العربية المتحدة. السيد/ ساجد بلال – سفير جمهورية باكستان الإسلامية. السيد/ سيرج دانيون – سفير جمهورية بنين. السيد/ بونيم شوانجوم – سفير جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية. ورحب الرئيس بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.