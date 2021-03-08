شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربى عن مدينة مرسى علم بالكامل لمدة 9 ساعات للصيانة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس مدينة مرسى علم، جنوب البحر الأحمر، عن ورود إشارة من محطة المحولات بالمدينة، تؤكد فصل التيار الكهربائى عن المدينة بالكامل بعد غد الأربعاء، لصيانة المحولات ولربط خطوط جديدة بالمحطة.

وأكد مجلس المدينة فى بيان له، أن فصل التيار الكهربائى كما ورد فى الإشارة سوف يبدأ من السادسة صباحا حتى الثالثة عصرا لصيانة محطة المحولات وربط خطوط جديدة بالمحطة .

وكشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر ، أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال ، والتى تنفذ بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة ، أو عمل مناورة طوارئ ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات ، وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيفصل التيار عنها .

وأكد المصدر لـ " الخليج 365 " ، أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة ، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.