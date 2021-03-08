شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوى بـ12 محافظة يبدأون الامتحان فى مادتى التاريخ والكيمياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، الامتحان الإلكترونى فى مادتى التاريخ والكيمياء لطلاب الصف الأول الثانوى العام فى جميع المحافظات، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم منصة الامتحان الإلكترونى لطلاب 15 محافظة، بينما بدأ طلاب باقى المحافظات امتحاناتهم منذ العاشرة صباحاً.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة، إن منصة الامتحان تعمل بشكل جيد وبكفاءة ولم يتم رصد أى مشكلات حتى الآن والطلاب يؤدون الاختبارات بشكل منتظم.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بالمرحلتين التعليم الأساسى والثانوى العام 27 فبراير الماضى وتستمر حتى 11 مارس الجارى، حيث أدى تلاميذ المرحلة الابتدائية الامتحانات متعدد التخصصات فى مواد العربى واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات بواقع ساعتين لكل صف دراسى بواقع 30 سؤالاً فى كل صف من الرابع حتى السادس الابتدائي، كما انتهى طلاب المرحلة الإعدادية بالصفين الأول والثانى من أداء الاختبار المجمع بواقع 35 سؤالاً فى جميع المواد، كما اختبر طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا فى أول أسبوع لهم بامتحانات الفصل الدراسى الأول ويستكملوا امتحاناتهم خلال الأسبوع الجارى.

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم السماح للطلاب باصطحاب الكتب الخارجية أو المذكرات أو التليفونات المحمولة أو أى أجهزة تساعد على الغش، والتنبيه على الطلاب فى مكان ظاهر باللجان على أن حيازة التليفون المحمول حتى وان كان مغلقا يعتبر شروعا فى الغش والاخلال بنظام الامتحان، وهو ما سيعرض الطالب للمساءلة القانونية.

كما نبهت الوزارة على و ضرورة توقيع الملاحظين بكشوف الملاحظة المعدة من قبل مدير المدرسة ومسئول شئون الطلبة والموضح بها رقم اللجنة والفترة الامتحانية، على أن تحتفظ المدرسة بتلك الكشوف لتحديد المهام والمسئوليات مع ضرورة التزام الملاحظين بأسماء الطلاب الواردة بكشوف المناداة لكل لجنة فرعية والتأكد من شخصية الطلاب والتنبيه على الطلاب بضرورة التوقيع بكشوف الحضور لكل جلسة امتحانية.



اخر ايام الامتحانات



ارشادات الوقايه من فيرس كورونا



التباعد بين الطلاب قبل دخول المدرسه



الطلاب داخل لجنه الامتحان



امتحان الطلاب



امتحانات



بوابه التعقيم



بوابه لتعقيم الطلاب



تعقيم الطلبه



طالب داخل اللجنه



طالب داخل لجنه الامتحان



فناء المدرسه



قياس درجه الحراراه قبل الدخول