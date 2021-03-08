شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين: لا فرق بين لقاحات كورونا طالما تم اعتمادها.. الآثار الجانبية معروفة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية، إن مصر انتهت من تطعيم الفرق الطبية وبدأت تطعيم الفئات الأولى بالرعاية، مثل أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، حيث تسعى الدولة إلى تطعيم أكبر نسبة ممكنة من السكان ضد فيروس كورونا المستجد.

تابع تاج الدين، في مداخلة هاتفية إلى برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة «إكسترا نيوز»، أنه طالما تمت الموافقة على اللقاحات- أياً كان نوعها- في بلد المنشأ والجهات الصحية وافقت عليها، بجانب موافقة هيئة الدواء المصرية وفق المعايير شديدة الدقة وأصبحت متاحة، ففي هذه الحالة لا توجد تفرقة بين أنواع اللقاحات، مشيرًا إلى أن الآثار الجانبية التي قد تحدث من أي نوع من اللقاحات، سواء لقاحات فيروس كورونا أو لقاحات الأنفلونزا، هي أعراض معروفة ولا تختلف حتى اليوم وفق المعلومات المتاحة، سوى بعض الآثار البسيطة التي يعاني منها البعض، مثل حدوث إحمرار أو بعض الآلام في مكان الحقن.

أضاف مستشار الرئيس لشؤون الصحة أن التجارب السريرية والأبحاث بشأن اللقاحات مستمرة في مصر، وسيتم الإعلان عن نتائجها عقب الانتهاء منها مباشرة، مشيرًا إلى أن الأبحاث العلمية على مستوى العالم وليس في مصر فقط لا تبرز ولا تعلن عن أي خبر علمي وبدقة إلا بعد الانتهاء من الدراسة والتجربة حتى تنتهي ويصبح هناك نتائج محددة واضحة تنشر علميًا.