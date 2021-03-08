شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. وزارة البيئة تعقد مؤتمرا صحفيا للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق فعاليات المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين، حول جهود وزارة البيئة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وبمشاركة عدد من الشركات الرائدة في الصناعات الصديقة للبيئة.

كانت وزارة البيئة قد عقدت أمس الأحد، ورشة عمل حول «الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام»، بحضور الدكتور علي أبوسنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات بمشاركة ممثلي سلاسل المحال الكبرى المستهلكين للأكياس البلاستيكية ومصنعين وموردين البدائل صديقة البيئة والمنظمات الأهلية غير الحكومية المعنية بالموضوع.

وخلال الورشة، استعرض الدكتور على أبوسنة كل الإجراءات التشريعية وجهود الوزارة فيما يخص البلاستيك من خلال اللجنة الوطنية التي توافقت على خارطة طريق مبدئية بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وأيضا المادة المتضمنة بقانون تنظيم إدارة المخلفات والتى تختص بإدارة تداول الأكياس البلاستيكية.

وخلال الورشة أيضًا تم عرض عدد من قصص النجاح، منها تجربة الزمالك والجهود التي قام بها فريق عمل very nile وبدعم من وزارة البيئة بإقناع 150 محلا بالتوقف عن استخدام البلاستيك واستخدام بدائل أخرى صديقة للبيئة، كما تناولت الورشة شرح نقاط الضعف والقوة والدورس المستفادة من تجربة الحد من البلاستيك في الغردقة.