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توفير سيارات لنقل الطلاب من دسوق لكفرالشيخ لحضور الامتحانات (صور)

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مجدي أبو العينين 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن توفير سيارات لنقل الطلاب من دسوق لكفرالشيخ لحضور الامتحانات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تابعت رئاسة مركز ومدينة دسوق صباح اليوم الاثنين بالتنسيق مع إدارة المواقف والسرفيس ووحدة مرور دسوق حركة نقل طلاب الجامعة لتوصيلهم لكلياتهم بمدينة كفرالشيخ لأداء الامتحانات، وقام ممدوح غانم مدير مجمع المواقف ومشروع السرفيس بدسوق ورئيس الحركة بموقف السيارات بالمتابعة والإشراف على مواجهة الازدحام والدفع بسيارات سرفيس وأتوبيسات غرب ووسط الدلتا لمواجهة ازدحام طلاب الجامعة المتجهين من دسوق لكفر الشيخ، في الصباح وخاصة خلال فترة الامتحانات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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