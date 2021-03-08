شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يشارك محافظة بني سويف الاحتفال بعيدها القومي الجمعة القادمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يلتقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بقيادات الدعوة بمحافظة بني سويف بمقر المحافظة بحضور الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، بديوان عام المحافظة، الجمعة القادمة 12 / 3 / 2021.

سيكون في صحبة الوزير الدكتور عبدالله حسن عبدالقوي، مساعد وزير الأوقاف لشؤون المتابعة، ونخبة من ضيوف المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والذي تقيمه وزارة الأوقاف بعنوان: «حوار الأديان والثقافات» في الفترة من 13- 14 مارس 2021 م.

كما يلقي وزير الأوقاف خطبة الجمعة بمسجد عمر بن عبدالعزيز بعنوان: «حق الوطن والشهادة في سبيله»، وذلك بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي.