شكرا لقرائتكم خبر عن سعر خام «برنت» تخطى 71 دولارًا للبرميل الواحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قفزت أسعار النفط اليوم الاثنين، حيث تخطى سعر خام «برنت» 71 دولارًا للبرميل الواحد، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، وذلك بعد تقارير أمريكية وقرار من أوبك وحلفائها بعدم زيادة الإمدادات في أبريل.

هذا وقد تجاوزت أسعار العقود الآجلة لخام برنت مستوى 71 دولارًا أمريكيًّا للبرميل الواحد، وذلك للمرة الأولى منذ 8 يناير 2020.

وأفادت معطيات التداول اليوم بارتفاع العقود الآجلة لشهر مايو لمزيج نفط بحر الشمال ماركة برنت بنسبة 2.32% ليبلغ 71.15 دولار للبرميل، وذلك وفق سكاي نيوز.

ايضا ارتفع خام غرب تكساس الوسيط «WTI» في العقود الآجلة لشهر أبريل بنسبة 2.57% ليبلغ 67.81 دولار للبرميل.

أما في وقت سابق، أظهرت بيانات التداول ارتفاع سعر خام برنت ليتجاوز مستوى 70 دولارًا للبرميل.

سعر خام برنت يواصل الارتفاع

سعر خام برنت يرتفع

وأقرت «أوبك+» تثبيت مستويات إنتاج النفط الحالية دون تغيير خلال أبريل المقبل، بعد تكهنات بزيادتها بنحو 500 ألف برميل يوميًا، كما قررت المملكة مواصلة الخفض الطوعي لمستويات الإنتاج في الشهر المقبل بعدما كان مقررًا حتى نهاية مارس الحالي.

كما وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة إجراءات تحفيزية مالية بقيمة 1.9 تريليون دولار، وهي ما قد تسهم في دعم أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة جائحة «كورونا».

كما صعدت عقود خام «نايمكس» الأمريكي تسليم أبريل القادم 2.2% مسجلة 67.54 دولار أمريكي للبرميل، بعدما ارتفعت عند 67.98 دولار أمريكي للبرميل في وقت سابق من التعاملات، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018 على الإطلاق.

أما بالنسبة للتداولات، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مايو بنحو 2.3% إلى 70.92 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعد ارتفاعها عند 71.38 دولار للبرميل في وقت سابق من التداولات.