شكرا لقرائتكم خبر عن نقل وتعويض 105 ملاك ببلوكات حي الروضة بمدينة رأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، إنه جار استمرار أعمال نقل وتسكين الملاك بمنطقة الخطورة الداهمة، وإعادة تسكينهم ببلوك بمنطقة بحى الروضة.

وأضاف رئيس مدينة رأس غارب أنه تم نقل وتسكين 2 مالك قبل 2006، وإعادة التسكين ببلوك ببديل العشوائيات، ونقل وتسكين أسرة واحدة من ملاك ما بعد 2006 وتعويضهم بوحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق، ليتم إزالة المنازل الخاصة بهم بالمنطقة داهمة الخطورة، ليصبح إجمالى المستلمين من ملاك ما قبل 2006 لبلوك 86 مالك، بالإضافة إلى 19 مالكا ما بعد 2006 لوحدة سكنية لتوفير حياة كريمة للمواطنين القاطنين بالمناطق العشوائية، ذات الخطورة الداهمة.