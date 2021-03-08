شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى بنس أفضل مستشارة لإدارة الثروات بأمريكا : قلبك يجب أن يكون خادم لكل الناس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«من النكسة ولد النجاح»، هذا ما يمكنك استنتاجه عن حياة ليلى بنس، مستشارة الأوراق المالية في الولايات المتحدة، التي وقع الاختيار عليها لترأس قائمة فوربس (أفضل مستشارى إدارة الثروات في 2021، وواحدة من أهم المستشارين الماليين حول العالم).

وتقول «بنس» في حديثها للمصري اليوم إنها خرجت من مصر عقب نكسة 1967، بصحبة والدتها فقط وتوجهت إلى أمريكا، كانت هذه بداية رحلة الكفاح، فالأمر لم يكن سهلا ولم تتخيل أن تصل إلى ما هي عليه الآن.

تقول مستشارة الأوراق المالية في الولايات المتحدة: «يُعرف عن السيدات قدرتهن على القيام بأكثر من عمل في وقت واحد، فهى قادرة على تحقيق التوازن بين المنزل والعمل، وهذا سر نجاحهن وقدرتهن على تحقيق إنجازات عالمية».

تقول: «حين هاجرت بصحبة والدتى كانت الحياة صعبة بسبب اختلاف اللغة، والثقافة وغيرها من الأمور، وبفضل دعم وقدرة والدتى استطعت الاستمرار في النجاح عاما بعد عام».

تكشف «بنس»: في حديثها أن حياتها بعيداً عن مجال عملها، مثلها مثل أي أم وزوجة مصرية، لا يختلف شيئاً، فابنتها ومراعاة زوجها أمور أساسية، ذات الأولوية الأولى.

وتجد السيدة، التي توصف بأنها واحدة من أهم المخططين الماليين في أمريكا، وأنها أفضل مستشارة ثروات في العالم، أن الإنجاز الحقيقى هو الاستمرار في النجاح، وهذا يحتاج مجهودا كبيرا، والأصعب هو البقاء على ما تم تحقيقه.

وبسبب بقائها هي ووالدتها في غرفة واحدة مع عائلة في بويرتو ريكو، بسبب عدم توافر الأموال الكافية للمعيشة، تجد بنس أن والدتها هي قدوتها الرئيسية؛ فهى مثال يؤكد أن السيدة المصرية قوية، قائلة: «والدتى هي أكبر وأعظم نموذج للكفاح والتضحية لولاها لم أكن ولم أصل».

تواصل المتصدرة لقائمة مجلة «فوربس»، حديثها قائلة: «النصيحة التي أقدمها للجميع وخاصة للشباب أن الوصول للنجاح ليس بالأمر اليسير بل هناك تعب وجهد مضاعف عن ما يقوم به أي شخص»، تتابع: «أهم ما في رحلة النجاح هي أن يكون قلبك خادما أي يحب أن يخدم الناس».

عن أمانيها في اليوم العالمى للمرأة، تقول: «البقاء على النجاح، وأن تصبح ابنتى (سيرا)، سيدة ناجحة مثلى، لرفع اسم مصر عالمياً».

عقود مضت ومازالت بنس مستشارة الثروات الأفضل في الولايات المتحدة الأمريكية، وتمتلك شركتها آلاف العملاء وتتحكم في مليارى دولار من الأصول المالية تحت إدارة الشركة، ليتم اختيارها أكثر من مرة، من أفضل السيدات الاقتصاديات المؤثرات على مستوى العالم.