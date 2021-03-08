شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مصطفى الطبيبة المصرية لإنتاج اختبار كورونا : الطموح يكسر التقليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

من داخل المعمل وسط حياة مليئة بالتجارب والاختبارات، سطع اسم الطبيبة المصرية هبة مصطفى، مع انتشار فيروس كورونا نهاية 2019، وسط العلماء، بكونها واحدة من أهم الفرق المشرفة على إنتاج اختبار فيروس كورونا، في الولايات المتحدة الأمريكية.

تتحدث عن حياتها بعيداً عن التجارب والاختبارات وتقول للمصري اليوم: «إنها لم تكن تتوقع في بداية حياتها أي توقعات لما ستكون عليه الآن، وإنها مصدر إلهام للجميع»، تؤكد أنها طيلة حياتها تسعى لتحقيق نجاح وخطوة جديدة مختلفة عن سابقتها.

هبة مصطفى، تعمل أستاذا مساعدا متخصصا في الباثولوجى، في علم الأمراض، بجامعة جونز هوبكنز، وهى خريجة طب إسكندرية 2004، وحصلت على الدكتوراه في الميكروبيولوجى تخصص علم الأحياء الدقيقة، من جامعة كانساس عام 2014.

وتعترض «مصطفى» على مقولة إن السيدة لا تستطيع تقديم الإنجاز، وتقول: «الأسرة دائماً موجودة، الإنسان ليس لديه سوى منزله؛ سواء كان رجلا أو امرأة، الحياة هي مشاركة ودائماً الطرفان مطلوبان، فالمرأة تستطيع النجاح في أي مجال، بل قادرة على خلق التوازن المطلوب بين العمل، الأسرة، النجاح، وبالتالى ستكون النتيجة مشتركة».

مع تسجيلها مكانة متقدمة في الاختبارات التي مازالت تتم، تقول: «هناك المزيد يمكننا تقديمه، كل ما أتمناه الفترة المقبلة هو تحقيق عائد إيجابى للبشرية وملموس بشكل واضح وصريح»، تختم حديثها عن اليوم العالمى للمرأة وتقول: «المرأة دائماً تستطيع، هي حققت نجاحا في كل المجالات».