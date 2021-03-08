شكرا لقرائتكم خبر عن فيبى وصفي مديرة أول مدرسة بإدارة مصرية في كندا.. الأحلام لا تتوقف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بزغ اسم فيبى وصفى، مع جائحة كورونا مجدداً كونها مديرة مدرسة فلوباتير، أول مدرسة بإدارة مصرية في أونتاريو، في كندا، وأشادت بها الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة.

تقول فيبى، في حديثها للمصري اليوم إن قوة الأمم تبدأ من التعليم، فيبى التي بدأت مدرستها بتعليم 40 طالب فقط، الآن ينضم لها أكثر من 400 طفل على مستوى كندا.

تؤكد فيبى أن رحلتها هي رحلة صعبة وطويلة لكنها كانت محددة، قائلة: «حلمى دائماً أكون مدرسة وبعلم التلاميذ، مشيت وراء حلمى وحققته، ولم يكن الأمر سهلاً كما يتخيل الكثير».

مدرسة «فلوباتير» هي أول مدرسة مصرية في كندا لها تاريخ طويل ويعود عمرها لنشأتها منذ 20 عاما مضت، لتشكل تاريخا واسما كبيرا في كندا، وتواصل حديثها: «دائماً المرأة قادرة على التوازن والنجاح، ودائماً مطلوب منها أن تطور نفسها بشكل جيد؛ فالحياة العلمية أكبر فرصة لتطوير النفس، وهذا لا يتعارض مع أدوارها الأخرى داخل المنزل».

وتقول إن والدها كان كاهنا في الكنيسة وطلب منه قداسة البابا شنودة حينها الخدمة في أمريكا، فهاجرت مع الأسرة وعمرها 10 سنوات.

وتؤكد أن أحلامها لا تتوقف، لكنها الآن على طريق تحقيق حلمها الأكبر وهو أن يكون لمدرستها أكثر من فرع حول العالم، وهذا ما تم البدء به بعد موافقة جهات التعليم في كندا أن يتم فتح فرع للتعلم عن بعد بالمدرسة يمكن لأى طالب في المرحلة ما بين الثالث الإعدادى إلى الثالث الثانوى الانضمام لها والتخرج بشكل طبيعى كغيره من الطلاب.

المدرسة أنشأتها الجالية المصرية القبطية وبدأت بـ40 طالبا وكانت مقتصرة على التعليم الابتدائى فقط وأصبحت تضم مراحل الابتدائى والإعدادى والثانوى.

تجد «فيبى» أن تكريمات السيدات حول العالم توجه عالمى وليس مقتصرا على مصر، ومازالت فيبى تحلم بالمزيد، ومؤخراً تم ترشيحها للحصول على جائزة المرأة المؤثرة في كندا.

وتختم حديثها قائلة: «الحلم لازم يبقى كبير للوصول له ولا يهم الصعوبات خلال الرحلة ولكن عليك الوصول».