شكرا لقرائتكم خبر عن ششة كمال مصممة النصب التذكاري لإحياء الإنسانية : الإبداع يحتاج شجاعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«الإبداع يحتاج شجاعة» مقولة فنان فرنسى، وضعتها شيماء أبوالخير، المصرية المعروفة باسم ششة كمال، والتى ذاع اسمها فى 2018، مع الإعلان عن تصميم مصر نصبا تذكاريا لإحياء الإنسانية، فى مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتعقبها انتصارات متعددة كان آخرها اختيار أحد تصاميمها كهدية رئاسية للولايات المتحدة الأمريكية وللسيدة الأولى حينها ميلانيا ترامب.

تقول فى حديثها لـ«االمصري اليوم»: «لم أكن أتوقع يوماً الأحداث والانتصارات الصغيرة التى حققتها فى وقت قليل، ولكن والدى قبل وفاته تنبأ بالأمر كثيراً وهكذا نبوءته تحققت».

تؤكد المصممة المصرية أن الانهيارات جزء من النجاح، قائلة: «فى مجال عملى كانت الانهيارات كثيرة، ولكن فى النهاية جميعها مرت».

تقول إن نقطة التحول فى مسيرتها المعمارية كانت حين بدأت مجالها بتصميم الأمور ذات الطابع المصرى القديم وبدأ الكثير حول العالم يتحدث عنها ليعقبها الفوز فى القائمة المختصرة لجوائز تصميم المنتجات الدولية «فئة الكراسى» بلندن، 2017، والذى كان لتصميم «الكرسى على شكل الجعران الفرعونى».

تؤكد أن الدعم العائلى لها السبب الرئيسى وراء نجاحها وقدرتها على الوصول إلى ما هى عليه الآن، تقول: «أؤمن بأن السيدات قادرات على إنجاز الكثير، فالشخص الذى يعمل فى مجال يحبه يكون لديه القدرة على التوازن التام بينه وبين عائلته».

ترى أن السيدة المصرية منذ القدم وهى قادرة على إثبات مكانتها وقدرتها على القيادة منذ الفراعنة، قائلة: «الجينات المصرية تؤكد أن المصريات دائماً مختلفات».

تؤمن المصممة المصرية بمقولة إن الإبداع دائماً يحتاج الشجاعة وهذا ما تطبقه دائماً فى حياتها.

تؤكد أن لحظة الفخر الحقيقية فى حياتها، هى حين شهدت تكريمها من الرئيس السيسى، خلال حفل افتتاح النصب التذكارى لإحياء الإنسانية، تختم حديثها قائلة: «الأحلام فعلاً ليس لها حدود، من يرغب فى الوصول سيكون قادراً على النجاح، ولكن دائماً نقول الطريق ليس وردياً كما يعتقد الكثير هناك تعب ومجهود وصبر».