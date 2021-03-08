شكرا لقرائتكم خبر عن فكيهة الطيب أفضل العلماء السيدات في القارة الإفريقية لعام 2020: النجاح لا يتجزأ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بزغ نهاية الشهر الماضى اسم الدكتورة فكيهة محمد الطيب، أستاذ الكيمياء الفيزيائية بكلية العلوم جامعة القاهرة، عقب فوزها بجائزة «كوامى ناكروما» في الامتياز العلمى كأفضل العلماء السيدات في القارة الإفريقية لعام 2020.

هذه الجائزة هي أعلى جائزة في القارة الإفريقية، تهدف إلى تقدير المتميزين من العلماء نظير إنجازاتهم العلمية، وتدعم تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في إفريقيا.

تجد الدكتورة فكيهة أن النجاح لا يمكن تجزئته، الناجح في أي مجال سينجح في باقى المجالات التي يتواجد بها، تتحدث عن مشوارها قائلة: «مشوارى كان طويلا، بدأ منذ تعيينى في كلية العلوم قسم الكيمياء عام 1965، بجامعة القاهرة، لم يكن بالصعب ولكن كان يحتاج للصبر»، تجد أن «النجاح لا يتجزأ.. الناجح في الحياة العلمية أكيد ناجح في حياته الأخرى».

الجائزة تأتى تحت مظلة الاتحاد الإفريقى، وكانت بدأت باسم ناكروما عام 2008 وتغير اسمها إلى كوما ناكروما نسبة إلى أول زعيم غانى، وهى خاصة بالإنجازات العلمية للعلماء على مستوى القارة الإفريقية.

تقول: «السيدات دائماً قادرات على تأدية كافة المهام التي يتواجدون بها، فهم قادرون على النجاح مهنياً وعلمياً بجانب نجاحهن داخل المنزل، الأدلة تؤكد أن السيدة العاملة تكون ناجحة 100% على الجانبين فهى سيدة تعرف فن إدارة الوقت».

تؤكد أن حياتها ومسيرتها التعليمية لكم تكن بالصعبة قبل التخرج، فأسرتها كانت داعمتها الأولى، ولكن بدأت الصعوبات عقب التخرج وتعيينها كمعيدة في الجامعة، وهنا تقول: «المشكلة بدأت بشكل واضح بعد تخرجى وتعيينى في الجامعة وتخصصت في الكيمياء الفيزيائية.. هنا ظهرت العديد من المشاكل في تحقيق أحلامى وطموحاتى بسبب أن فترة تعيينى كان العمل في الكيمياء الفيزيائية الكهربائية يحتاج لأجهزة وهذا ما لم يكن متوافرا بالشكل المطلوب، بجانب رغبتى في السفر لإكمال الدراسة خارجياً ولكن رفض والدى الأمر تماماً».

الجائزة مخصصة لإنتاج الباحثين على فترة ممتدة من الزمن، وهى أبحاث متعددة تحت مظلة الكيمياء الكهربية، من ضمنها تآكل الفلزات والحساسات والطاقة وإنتاج الهيدروجين كوقود نظيف، وكلها مجالات مهمة لها تطبيقات في مختلف النواحى العلاجية والصناعية.

تطمح الحاصلة على أعلى جائزة في إفريقيا في إنشاء معمل في قسم الكيمياء بجماعة القاهرة خاص بالدراسات الكهربائية للبطاريات من أن هذا التخصص من الأمور الضرورية، قائلة: «أنا حينها سأكون متبرعة بخبرتى للجميع ولكن أطمح أن نحصل على التمويل اللازم سواء من جامعة القاهرة وأكاديمية للبحث العلمى لأن الكثير من الشباب المتخصصين يتمنون ذلك».

تختم «الطيب» حديثها قائلة: إن كل إنسان ناجح في مجاله هو مثل أعلى لها وللجميع فالنجاح لا يمكن تجزئته، مشيرة إلى أن والدها هو مثلها الأعلى في الكثير من الأمور.

وللدكتورة فكيهة إسهامات وبحوث في عدد من المجالات منها: مجالات تآكل الفلزات، وتطوير مواد فلزية ذات بنية نانومترية، واختبار أجهزة استشعار فعالة. كما نشرت الدكتورة فكيهة أكثر من 90 بحثًا علميًا في المجلات الدولية، وفازت بالعديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية، وتم وضع اسمها ضمن قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم في أكتوبر من العام الماضى.