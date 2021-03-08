شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوى يؤدون امتحان التاريخ والكيمياء إلكترونيا.. ألبوم صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى طلاب الصف الأول الثانوى العام، الامتحان الإلكترونى بالفصل الدراسي الأول فى مادتى التاريخ والكيمياء حيث بدأت اللجنة من التاسعة صباحاً.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بالمرحلتين التعليم الأساسي والثانوى العام 27 فبراير الماضى وتستمر حتى 11 مارس الجارى، حيث أدى تلاميذ المرحلة الإبتدائية الامتحانات متعدد التخصصات فى مواد العربى واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات بواقع ساعتين لكل صف دراسى بواقع 30 سؤالاً فى كل صف من الرابع حتى السادس الابتدائي، كما انتهى طلاب المرحلة الإعدادية بالصفين الأول والثانى من أداء الاختبار المجمع بواقع 35 سؤالاً فى جميع المواد، كما اختبر طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا فى أول أسبوع لهم بامتحانات الفصل الدراسي الأول ويستكملوا امتحاناتهم خلال الأسبوع الجارى.

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم السماح للطلاب باصطحاب الكتب الخارجية أو المذكرات أو التليفونات المحمولة أو أي أجهزة تساعد على الغش، والتنبيه على الطلاب فى مكان ظاهر باللجان على أن حيازة التليفون المحمول حتى وان كان مغلقا يعتبر شروع في الغش والاخلال بنظام الامتحان ، وهو ما سيعرض الطالب للمساءلة القانونية.

كما نبهت الوزارة على و ضرورة توقيع الملاحظين بكشوف الملاحظة المعدة من قبل مدير المدرسة ومسئول شئون الطلبة والموضح بها رقم اللجنة والفترة الامتحانية ، على أن تحتفظ المدرسة بتلك الكشوف لتحديد المهام والمسئوليات مع ضرورة إلتزام الملاحظين بأسماء الطلاب الواردة بكشوف المناداة لكل لجنة فرعية والتأكد من شخصية الطلاب والتنبيه على الطلاب بضرورة التوقيع بكشوف الحضور لكل جلسة امتحانية.



اخر ايام الامتحانات



ارشادات الوقايه من فيرس كورونا



التباعد بين الطلاب قبل دخول المدرسه



الطلاب داخل لجنه الامتحان



امتحان الطلاب



امتحانات



بوابه التعقيم



بوابه لتعقيم الطلاب



تعقيم الطلبه



طالب داخل اللجنه



طالب داخل لجنه الامتحان



فناء المدرسه



قياس درجه الحراراه قبل الدخول